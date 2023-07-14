"Я буду поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Уоллес объяснил свои слова, что Британия – "не Amazon"

По словам Уоллеса, его комментарий был не о правительствах, а о гражданах и депутатах разных стран Фото: ЕРА

Он заявил, что это заявление привлекло много внимания, также, по словам Уоллеса, были "некоторые искажения" его слов.

"Как человек, находящийся на переднем крае борьбы за поддержку Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели – помочь Украине получить все необходимое для победы над этим незаконным вторжением. Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", – пояснил он.

По словам Уоллеса, его комментарий был не "о правительствах, а скорее о гражданах и членах парламентов всего международного сообщества".

"Мой комментарий был призван отразить то, что важно помнить, что не надо говорить с самим собой, а надо прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых еще нужно убедить. Комментарии по поводу Amazon были сделаны в прошлом году и были призваны подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а в большей степени "партнерство". Лично я буду продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько потребуется, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украине и Великобритании необходимо продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", – подчеркнул он.

Рейтинги одобрения поддержки Украины в Британии, по словам Уоллеса, одни из самых высоких в Европе – более 70%.

"Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по обеспечению Украины оружием", – добавил министр.