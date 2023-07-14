"Я буду поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Уоллес объяснил свои слова, что Британия – "не Amazon"

Он заявил, что это заявление привлекло много внимания, также, по словам Уоллеса, были "некоторые искажения" его слов.
"Как человек, находящийся на переднем крае борьбы за поддержку Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели – помочь Украине получить все необходимое для победы над этим незаконным вторжением. Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", – пояснил он.
По словам Уоллеса, его комментарий был не "о правительствах, а скорее о гражданах и членах парламентов всего международного сообщества".
"Мой комментарий был призван отразить то, что важно помнить, что не надо говорить с самим собой, а надо прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых еще нужно убедить. Комментарии по поводу Amazon были сделаны в прошлом году и были призваны подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а в большей степени "партнерство". Лично я буду продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько потребуется, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украине и Великобритании необходимо продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", – подчеркнул он.
Рейтинги одобрения поддержки Украины в Британии, по словам Уоллеса, одни из самых высоких в Европе – более 70%.
"Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по обеспечению Украины оружием", – добавил министр.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля, направляясь в Вильнюс на саммит НАТО, раскритиковал участников саммита НАТО за обсуждение перспектив членства Украины в Альянсе без Украины.
Уоллес на следующий день на полях саммита НАТО заявил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности и рассказал, как в июне прошлого года ездил в Киев за списком оружия для сил обороны Украины. "Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов за списком, что мы – не Amazon", – заявил чиновник.
Зеленский, отвечая на вопрос об этом заявлении, сказал, что не понимает, что Уоллес имел ввиду. Он добавил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. "Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал Зеленский, поручив министру обороны Украины Алексею Резникову также поблагодарить Уоллеса.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля отметил, что Зеленский неоднократно выражал свою благодарность главе правительства Великобритании и британскому народу, а также другим союзникам. "Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – напомнил премьер-министр.