Посол Украины в Лондоне про слова Зеленского о благодарности Уоллесу "каждое утро": Не думаю, что это здоровый сарказм

Зеленский (на фото) предложил Уоллесу написать, как необходимо поблагодарить его и людей, "чтобы мы полностью были благодарны" Фото: president.gov.ua

Видеозапись речи Пристайко 13 июля опубликована в Twitter.

Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил 12 июля, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Таким образом он отреагировал на критику участников саммита Зеленским по поводу обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе без Украины (президент отмечал, что "беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины").

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов [в Киев], что мы не Amazon", – заявил Уоллес.

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. Президент добавил, что люди Великобритании тоже всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Просто правда, я не очень понимаю, в чем вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Пристайко в комментарии Sky News высказал мнение, что Зеленский "ответил немного с сарказмом" в своем заявлении.

"Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", – указал посол Украины в Великобритании.

Пристайко добавил, что "мы не должны показывать россиянам, что между нами что-то есть, они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится".

"Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет", – резюмировал украинский дипломат.

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".



"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



* Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm — Sky News (@SkyNews) July 13, 2023

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля, комментируя слова Уоллеса, напомнил, что Зеленский неоднократно благодарил партнеров за поддержку в войне, которую Украина ведет против страны-агрессора России.

"Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – отметил премьер-министр.

Сунак выразил уверенность, что Зеленский по-прежнему благодарен Великобритании за поддержку и лидерство в вопросах военной помощи.

"А также за прием, который мы оказали многим украинским семьям", – добавил он.