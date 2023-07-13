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Посол Украины в Лондоне про слова Зеленского о благодарности Уоллесу "каждое утро": Не думаю, что это здоровый сарказм

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Зеленский (на фото) предложил Уоллесу написать, как необходимо поблагодарить его и людей, "чтобы мы полностью были благодарны"
Зеленский (на фото) предложил Уоллесу написать, как необходимо поблагодарить его и людей, "чтобы мы полностью были благодарны"
Фото: president.gov.ua

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии Sky News назвал нездоровым сарказмом слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Видеозапись речи Пристайко 13 июля опубликована в Twitter.

Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил 12 июля, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Таким образом он отреагировал на критику участников саммита Зеленским по поводу обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе без Украины (президент отмечал, что "беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины").

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов [в Киев], что мы не Amazon", – заявил Уоллес. 

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. Президент добавил, что люди Великобритании тоже всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Просто правда, я не очень понимаю, в чем вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Пристайко в комментарии Sky News высказал мнение, что Зеленский "ответил немного с сарказмом" в своем заявлении.

"Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", – указал посол Украины в Великобритании.

Пристайко добавил, что "мы не должны показывать россиянам, что между нами что-то есть, они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится".

"Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет", – резюмировал украинский дипломат.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля, комментируя слова Уоллеса, напомнил, что Зеленский неоднократно благодарил партнеров за поддержку в войне, которую Украина ведет против страны-агрессора России.

"Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – отметил премьер-министр.

Сунак выразил уверенность, что Зеленский по-прежнему благодарен Великобритании за поддержку и лидерство в вопросах военной помощи.

"А также за прием, который мы оказали многим украинским семьям", – добавил он.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.

21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины после российской агрессии Ukraine Recovery Conference в Лондоне глава британского правительства сообщил, что Лондон предоставит Украине кредитных гарантий в объеме £2,35 млрд ($3 млрд). По его словам, Украина обладала "огромной инвестиционной привлекательностью" до войны, а вторжение России только доказало, как много Украина "может предложить".

Правительство Великобритании 12 июля сообщило о новом пакете помощи Украине для защиты от российской агрессии, куда войдут оружие и боеприпасы. В частности, силы обороны Украины получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военнослужащих.

Теги: Украина, Великобритания, Вильнюс, Владимир Зеленский, посольство Украины, президент, Вадим Пристайко, Бен Уоллес, саммит НАТО
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