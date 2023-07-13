Сунак заявил, что Зеленский неоднократно благодарил британцев за военную помощь Украине, один раз – даже "трогательно"

Зеленский, по словам Сунака, неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу Фото: EPA

Британского премьера на пресс-конференции попросили прокомментировать слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который считает, что Украина могла бы чаще проявлять "благодарность" Западу за поддержку и военную помощь.

Сунак подчеркнул, что Зеленский неоднократно выражал свою благодарность главе правительства Великобритании и британскому народу, а также другим союзникам.

"Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – напомнил премьер-министр.

Сунак выразил уверенность, что глава Украинского государства по-прежнему благодарен Великобритании за поддержку и лидерство в вопросах военной помощи.

"А также за прием, который мы оказали многим украинским семьям", – добавил он.

12 июля на полях саммита НАТО Уоллес заявил, что его страна и другие союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности.

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов в [Киев], что мы – не Amazon", – заявил чиновник.

Зеленский на своей пресс-конференции по итогам саммита ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. Президент добавил, что люди Великобритании также всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал Зеленский, поручив министру обороны Украины Алексею Резникову также поблагодарить Уоллеса по своим каналам.