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Сунак заявил, что Зеленский неоднократно благодарил британцев за военную помощь Украине, один раз – даже "трогательно"

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Зеленский, по словам Сунака, неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу
Зеленский, по словам Сунака, неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно благодарил партнеров за поддержку в войне, которую Украина ведет против страны-агрессора России, пишет The Guardian.

Британского премьера на пресс-конференции попросили прокомментировать слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который считает, что Украина могла бы чаще проявлять "благодарность" Западу за поддержку и военную помощь.

Сунак подчеркнул, что Зеленский неоднократно выражал свою благодарность главе правительства Великобритании и британскому народу, а также другим союзникам.

"Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – напомнил премьер-министр.

Сунак выразил уверенность, что глава Украинского государства по-прежнему благодарен Великобритании за поддержку и лидерство в вопросах военной помощи.

"А также за прием, который мы оказали многим украинским семьям", – добавил он.

12 июля на полях саммита НАТО Уоллес заявил, что его страна и другие союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов в [Киев], что мы – не Amazon", – заявил чиновник. 

Зеленский на своей пресс-конференции по итогам саммита ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. Президент добавил, что люди Великобритании также всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал Зеленский, поручив министру обороны Украины Алексею Резникову также поблагодарить Уоллеса по своим каналам.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.

21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины после российской агрессии Ukraine Recovery Conference в Лондоне глава британского правительства сообщил, что Лондон предоставит Украине кредитных гарантий в объеме £2,35 млрд ($3 млрд).По его словам, Украина обладала "огромной инвестиционной привлекательностью" до войны, а вторжение России только доказало, как много Украина "может предложить".

Правительство Великобритании 12 июля сообщило о новом пакете помощи Украине для защиты от российской агрессии, куда войдет оружие и боеприпасы. В частности, силы обороны Украины получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военных.

Теги: НАТО, Великобритания, военная помощь, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бен Уоллес, саммит НАТО, Риши Сунак
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