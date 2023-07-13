"Мы не Amazon. Люди хотят видеть благодарность". Министр обороны Великобритании отреагировал на критику Зеленского

Он подчеркнул, что партнеры Украины видят, что она ведет "благородную войну". Но в то же время иногда Украине необходимо убеждать "некоторых сомневающихся политиков" в Вашингтоне и других столицах в том, что десятки миллиардов, которые они тратят на военную помощь Украине, "того стоят", отметил он.

"И нравится вам это или нет, это просто реальность", – сказал Уоллес.

Министр обороны рассказал, как в июне прошлого года ездил в Киев за списком оружия для ВСУ.

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов [в Киев] за списком, что мы не [интернет-магазин] Amazon", – заявил чиновник.

Он добавил, что нравится Украине или нет, но "люди хотят видеть благодарность".

Министр также сказал, что, по его мнению, то, что Украина не услышала сроков вступления в НАТО на саммите Альянса, не подорвет боевой дух украинских войск на фронте. Он также добавил, что сообщил украинской стороне, что необходимо обеспечить лучшую подготовку войск, чтобы было меньше потерь.

По дороге на саммит в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал участников саммита НАТО за обсуждение перспектив членства Украины в Альянсе без Украины. Свой пост он разместил в Twitter по дороге в Литву.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения, – отметил глава государства. – Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".