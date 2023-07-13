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"Мы не Amazon. Люди хотят видеть благодарность". Министр обороны Великобритании отреагировал на критику Зеленского

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Партнеры Украины видят, что она ведет "благородную войну", сказал Уоллес
Партнеры Украины видят, что она ведет "благородную войну", сказал Уоллес
Фото: EPA

Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Об этом 12 июля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на брифинге на полях саммита НАТО в Вильнюсе (Литва). Его цитирует Sky News.

Он подчеркнул, что партнеры Украины видят, что она ведет "благородную войну". Но в то же время иногда Украине необходимо убеждать "некоторых сомневающихся политиков" в Вашингтоне и других столицах в том, что десятки миллиардов, которые они тратят на военную помощь Украине, "того стоят", отметил он.

"И нравится вам это или нет, это просто реальность", – сказал Уоллес.

Министр обороны рассказал, как в июне прошлого года ездил в Киев за списком оружия для ВСУ.

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов [в Киев] за списком, что мы не [интернет-магазин] Amazon", – заявил чиновник. 

Он добавил, что нравится Украине или нет, но "люди хотят видеть благодарность".

Министр также сказал, что, по его мнению, то, что Украина не услышала сроков вступления в НАТО на саммите Альянса, не подорвет боевой дух украинских войск на фронте. Он также добавил, что сообщил украинской стороне, что необходимо обеспечить лучшую подготовку войск, чтобы было меньше потерь. 

По дороге на саммит в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал участников саммита НАТО за обсуждение перспектив членства Украины в Альянсе без Украины. Свой пост он разместил в Twitter по дороге в Литву.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения, – отметил глава государства. – Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, который 11–12 июля состоялся в Вильнюсе, говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Киев, Украина, НАТО, оружие, Великобритания, Литва, Вильнюс, ВСУ, Amazon, Бен Уоллес, войска
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