Пристайко, который назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского о благодарности Уоллесу "каждое утро", пояснил свой комментарий

Накануне, 13 июля, Пристайко назвал нездоровым сарказмом слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Британский министр на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил 12 июля, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Таким образом он отреагировал на критику участников саммита Зеленским по поводу обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе без Украины (президент отмечал, что "беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины").

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов [в Киев], что мы не Amazon", – заявил Уоллес.

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим политикам. Президент добавил, что люди Великобритании тоже всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Просто правда, я не очень понимаю, в чем вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Пристайко в комментарии УП указал, что "саркастический комментарий британского министра о Amazon, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского".

"Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!" – заявил дипломат.

Пристайко добавил, что если Уоллесу что-то не нравится, он мог бы просто связаться с ним, а не выносить это в публичное пространство.

"Тем более что и президент Зеленский, и весь украинский народ, включая наших военнослужащих, которые используют британскую технику, всегда благодарят Великобританию", – резюмировал посол.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля, комментируя слова Уоллеса, напомнил, что Зеленский неоднократно благодарил партнеров за поддержку в войне, которую Украина ведет против страны-агрессора России. "Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – отметил премьер-министр.

Сунак выразил уверенность, что Зеленский по-прежнему благодарен Великобритании за поддержку и лидерство в вопросах военной помощи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным недоразумением со стороны британского министра" слова Уоллеса о том, что Киеву нужно проявлять больше благодарности за помощь в борьбе с российской агрессией.