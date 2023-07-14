Кулеба о заявлении Уоллеса: Досадное недоразумение

Кулеба: Ни у кого нет оснований обвинять нас в неблагодарности Фото: EPA

"Уверен, что это было досадное недоразумение со стороны британского министра. Собственно, премьер-министр Великобритании сам опроверг своего министра, публично сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах. Ни у кого нет оснований обвинять нас в неблагодарности. Но правда в том, что, извините, у нас война. И когда меня часто спрашивают и коллеги, и министры, и иностранные журналисты, достаточно ли нам передали оружия, я отвечаю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе. Когда мы победим, я скажу, что спасибо, оружия было достаточно. Но пока продолжается борьба, оружия недостаточно", – сказал он.

По словам Кулебы, это "нормальная честная позиция, соответствующая реальности".

"Почему я считаю это недоразумением? Мы сидели рядом: президент Украины рядом с премьер-министром Великобритании. Кстати, это та же рассадка, которая будет, когда мы станем членами НАТО. [...] Я сидел с Алексеем Резниковым, рядом сидел мой британский коллега Джеймс Клеверли, а рядом с ним Бен Уоллес", – рассказал министр.

Он сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников договорился с Уоллесом на саммите о "важном военном решении по оружию".

"И все нормально, все решения продолжают приниматься как нужно", – заявил он.

По словам Кулебы, Украина благодарна как странам, которые дали один снаряд, так и странам, которые дали сто тысяч снарядов.

Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил 12 июля, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Таким образом он отреагировал на критику участников саммита президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе без Украины (президент отмечал, что "беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины"). "Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов [в Киев], что мы не Amazon", – заявил Уоллес.

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим политикам. Президент добавил, что люди Великобритании тоже всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля, комментируя слова Уоллеса, напомнил, что Зеленский неоднократно благодарил партнеров за поддержку в войне, которую Украина ведет против страны-агрессора России.

"Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – отметил премьер-министр.