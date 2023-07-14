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ПОЛИТИКА

Кулеба о заявлении Уоллеса: Досадное недоразумение

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Кулеба: Ни у кого нет оснований обвинять нас в неблагодарности
Кулеба: Ни у кого нет оснований обвинять нас в неблагодарности
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает недоразумением заявление британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Украине нужно проявлять больше благодарности за помощь в борьбе с агрессией РФ. Об этом Кулеба заявил в интервью ICTV, которое вышло 14 июля.

"Уверен, что это было досадное недоразумение со стороны британского министра. Собственно, премьер-министр Великобритании сам опроверг своего министра, публично сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах. Ни у кого нет оснований обвинять нас в неблагодарности. Но правда в том, что, извините, у нас война. И когда меня часто спрашивают и коллеги, и министры, и иностранные журналисты, достаточно ли нам передали оружия, я отвечаю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе. Когда мы победим, я скажу, что спасибо, оружия было достаточно. Но пока продолжается борьба, оружия недостаточно", – сказал он.

По словам Кулебы, это "нормальная честная позиция, соответствующая реальности".

"Почему я считаю это недоразумением? Мы сидели рядом: президент Украины рядом с премьер-министром Великобритании. Кстати, это та же рассадка, которая будет, когда мы станем членами НАТО. [...] Я сидел с Алексеем Резниковым, рядом сидел мой британский коллега Джеймс Клеверли, а рядом с ним Бен Уоллес", – рассказал министр.

Он сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников договорился с Уоллесом на саммите о "важном военном решении по оружию".

"И все нормально, все решения продолжают приниматься как нужно", – заявил он.

По словам Кулебы, Украина благодарна как странам, которые дали один снаряд, так и странам, которые дали сто тысяч снарядов.

Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил 12 июля, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Таким образом он отреагировал на критику участников саммита президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе без Украины (президент отмечал, что "беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины"). "Я сказал украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов [в Киев], что мы не Amazon", – заявил Уоллес. 

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим политикам. Президент добавил, что люди Великобритании тоже всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля, комментируя слова Уоллеса, напомнил, что Зеленский неоднократно благодарил партнеров за поддержку в войне, которую Украина ведет против страны-агрессора России.

"Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – отметил премьер-министр.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.

21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины после российской агрессии Ukraine Recovery Conference в Лондоне глава британского правительства сообщил, что Лондон предоставит Украине кредитных гарантий в объеме £2,35 млрд ($3 млрд). По его словам, Украина обладала "огромной инвестиционной привлекательностью" до войны, а вторжение России только доказало, как много Украина "может предложить".

Правительство Великобритании 12 июля сообщило о новом пакете помощи Украине для защиты от российской агрессии, куда войдут оружие и боеприпасы. В частности, силы обороны Украины получат более 70 боевых машин и транспортеров, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, а также около £50 млн ($64,7 млн) на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военнослужащих.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, война России против Украины, Бен Уоллес
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