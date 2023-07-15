За год в Великобритании военную подготовку прошли 18 тыс. украинцев. Видео

"Операция Interflex, возглавляемая Великобританией организация по тренировке пехоты украинских добровольцев, на сегодняшний день обучила 18 тыс. новобранцев. Начатая 26 июня 2022 года Interflex учит украинцев, как выжить и нанести максимальные потери в борьбе с незаконным вторжением на их родину", – сказано в твите.

* Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



* #StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 15, 2023

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил в Facebook, что подготовка происходит при участии лучших инструкторов вооруженных сил Великобритании и Северной Ирландии, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины.

"Тренировка и обучение проводится на объектах учебно-материальной базы министерства обороны Великобритании. Каждый учебный курс длится пять недель и проводится под общим руководством 11-й бригады содействия силам безопасности сухопутных войск ВС Великобритании. Подготовка дает украинским воинам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой", – объяснили в ВСУ.