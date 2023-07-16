Уоллес подтвердил, что намерен уйти в отставку в ближайшие месяцы

Уоллес заявил, что хочет больше времени проводить с семьей Фото: EPA

Он отметил, что уйдет в отставку, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве. Также Уоллес не будет выставлять кандидатуру на следующих парламентских выборах. В то же время досрочно отказываться от депутатского мандата он не будет.

Газета сообщила, что министр проинформировал Сунака о своих планах 16 июня. Перестановки в правительстве ожидаются к сентябрю.

Уоллес напомнил, что начал политическую карьеру в 1999 году в Шотландском парламенте и "провел более семи лет с тремя телефонами у кровати".

Он сказал The Sunday Times, что одной из причин его ухода из политики является желание проводить больше времени со своей семьей, в том числе с тремя детьми. На вопрос, что он будет делать дальше, он ответил, что "был бы очень рад пойти работать в бар" или "просто заняться чем-то совершенно другим".

Днем 15 июля The Times сообщала, что Уоллес рассматривает вариант ухода с занимаемой должности.