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Уоллес подтвердил, что намерен уйти в отставку в ближайшие месяцы

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Уоллес заявил, что хочет больше времени проводить с семьей
Уоллес заявил, что хочет больше времени проводить с семьей
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании в интервью The Sunday Times, которое вышло 15 июля, подтвердил, что намерен оставить должность в ближайшие месяцы.

Он отметил, что уйдет в отставку, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве. Также Уоллес не будет выставлять кандидатуру на следующих парламентских выборах. В то же время досрочно отказываться от депутатского мандата он не будет.

Газета сообщила, что министр проинформировал Сунака о своих планах 16 июня. Перестановки в правительстве ожидаются к сентябрю.

Уоллес напомнил, что начал политическую карьеру в 1999 году в Шотландском парламенте и "провел более семи лет с тремя телефонами у кровати".

Он сказал The Sunday Times, что одной из причин его ухода из политики является желание проводить больше времени со своей семьей, в том числе с тремя детьми. На вопрос, что он будет делать дальше, он ответил, что "был бы очень рад пойти работать в бар" или "просто заняться чем-то совершенно другим".

Днем 15 июля The Times сообщала, что Уоллес рассматривает вариант ухода с занимаемой должности.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начнет обучение пилотов и морских пехотинцев.

По данным СМИ, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, потому что Великобритания продвигала подготовку украинских пилотов на F-16 без одобрения США.

Уоллес 14 июля заявил, что "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, отставка, Бен Уоллес
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