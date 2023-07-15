Уоллес рассматривает вариант ухода с должности министра обороны Великобритании – The Times

Уоллес находится на посту министра обороны Великобритании четыре года Фото: ЕРА

Издание отметило, что 53-летний Уоллес, который находится на посту министра уже четыре года, может покинуть правительство премьер-министра Риши Сунака уже этой осенью.

В The Times уточнили, что осенью Сунак планирует переформатировать свою команду в рамках подготовки к следующим выборам.

Еще одной причиной возможной отставки Уоллеса называется безуспешная попытка Сунака убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в том, что британский министр обороны должен стать следующим генеральным секретарем НАТО.

По информации издания, Уоллес не исключает вариант того, чтобы полностью уйти из политики.