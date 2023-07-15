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Уоллес рассматривает вариант ухода с должности министра обороны Великобритании – The Times

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Уоллес находится на посту министра обороны Великобритании четыре года
Уоллес находится на посту министра обороны Великобритании четыре года
Фото: ЕРА

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает вариант ухода с занимаемой должности. Об этом 14 июля сообщила The Times.

Издание отметило, что 53-летний Уоллес, который находится на посту министра уже четыре года, может покинуть правительство премьер-министра Риши Сунака уже этой осенью.

В The Times уточнили, что осенью Сунак планирует переформатировать свою команду в рамках подготовки к следующим выборам.

Еще одной причиной возможной отставки Уоллеса называется безуспешная попытка Сунака убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в том, что британский министр обороны должен стать следующим генеральным секретарем НАТО.

По информации издания, Уоллес не исключает вариант того, чтобы полностью уйти из политики.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начнет обучение пилотов и морских пехотинцев.

По данным СМИ, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, потому что Великобритания продвигала подготовку украинских пилотов на F-16 без одобрения США.

Уоллес 14 июля заявил, что "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Великобритания, война России против Украины, Бен Уоллес, Риши Сунак
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