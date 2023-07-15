Уоллес рассматривает вариант ухода с должности министра обороны Великобритании – The Times

Издание отметило, что 53-летний Уоллес, который находится на посту министра уже четыре года, может покинуть правительство премьер-министра Риши Сунака уже этой осенью.
В The Times уточнили, что осенью Сунак планирует переформатировать свою команду в рамках подготовки к следующим выборам.
Еще одной причиной возможной отставки Уоллеса называется безуспешная попытка Сунака убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в том, что британский министр обороны должен стать следующим генеральным секретарем НАТО.
По информации издания, Уоллес не исключает вариант того, чтобы полностью уйти из политики.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начнет обучение пилотов и морских пехотинцев.
По данным СМИ, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, потому что Великобритания продвигала подготовку украинских пилотов на F-16 без одобрения США.
Уоллес 14 июля заявил, что "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".