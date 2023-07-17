Глава МИД Великобритании Клеверли может заменить Уоллеса на посту министра обороны – СМИ

Перестановки в правительстве ожидаются к сентябрю.
За место главы министерства обороны будут бороться министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и заместитель министра внутренних дел Том Тугендхат, сообщает The Times.
В то же время министерство иностранных дел вместо Клеверли может возглавить бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, сообщают СМИ.
Как пишет Daily Mail, Уоллес уже проинформировал Сунака о своем намерении покинуть кабинет министров. Он надеялся сделать это летом. Воллес по-прежнему поддерживает Сунака и правительство, и его уход не связан с текущими проблемами Консервативной партии, отмечает СМИ.
Как подчеркивает издание, Уоллес сыграл ключевую роль в реагировании на вторжение страны-агрессора России в Украину и был близким союзником экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В комментарии The Sunday Times Уоллес сказал, что одной из причин его ухода из политики является желание проводить больше времени со своей семьей, в том числе с тремя детьми. На вопрос, что он будет делать дальше, он ответил, что "был бы очень рад пойти работать в бар" или "просто заняться чем-то совершенно другим". Он отметил, что начал политическую карьеру в 1999 году в шотландском парламенте и "провел более семи лет с тремя телефонами у кровати".
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начнет обучение пилотов и морских пехотинцев.
По данным СМИ, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, потому что Великобритания продвигала подготовку украинских пилотов на F-16 без одобрения США.
Уоллес 14 июля заявил, что "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".