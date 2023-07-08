За 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины погибло почти 500 детей – Офис генпрокурора

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро субботы погибло 494 ребенка, еще 1051 получил ранение разной степени тяжести.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщила пресс-служба.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (472) Харьковской (297), Киевской (129), Херсонской (115), Запорожской (91), Николаевской (89), Днепропетровской (83), Черниговской (71), Луганской (67) областях.
Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителя, 15 993 пострадали. При этом в ООН считают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.