За 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины погибло почти 500 детей – Офис генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Донецкой области Фото: depositphotos.com

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро субботы погибло 494 ребенка, еще 1051 получил ранение разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщила пресс-служба.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (472) Харьковской (297), Киевской (129), Херсонской (115), Запорожской (91), Николаевской (89), Днепропетровской (83), Черниговской (71), Луганской (67) областях.