Папа римский может помочь давить на РФ в вопросе возвращения в Украину незаконно депортированных детей – Зеленский

Зеленский: Это один из вопросов, где папа мог бы помочь давить на РФ Фото: president.gov.ua

"Я разговариваю с разными партнерами, с лидерами, чтобы помогли в направлении возвращения депортированных детей. Я говорил с папой римским [Франциском] об этом. Это один из вопросов, где папа мог бы помочь давить на РФ. Этот вопрос – он обязательно будет обсуждаться и решаться на платформе формулы мира. Мы возвращаем детей, мало пока, но это очень серьезный вызов", – заявил он.

Президент добавил, что за возвращение детей нужно бороться всем, и призвал журналистов помочь.

"Мы открыли соответствующий центр, есть специалисты, которые сейчас работают, есть реестр детей, которых мы считаем депортированными силой, мы их находим понемногу, помогают журналисты. Здесь я обращаюсь к журналистскому сообществу: нужно в этом направлении работать больше, вы можете найти эту информацию иногда быстрее, чем соответствующие органы", – сказал Зеленский.