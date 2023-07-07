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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский может помочь давить на РФ в вопросе возвращения в Украину незаконно депортированных детей – Зеленский

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Зеленский: Это один из вопросов, где папа мог бы помочь давить на РФ
Зеленский: Это один из вопросов, где папа мог бы помочь давить на РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге заявил, что работает с разными партнерами ради возвращения незаконно депортированных российскими оккупантами украинских детей. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube

"Я разговариваю с разными партнерами, с лидерами, чтобы помогли в направлении возвращения депортированных детей. Я говорил с папой римским [Франциском] об этом. Это один из вопросов, где папа мог бы помочь давить на РФ. Этот вопрос – он обязательно будет обсуждаться и решаться на платформе формулы мира. Мы возвращаем детей, мало пока, но это очень серьезный вызов", – заявил он. 

Президент добавил, что за возвращение детей нужно бороться всем, и призвал журналистов помочь. 

"Мы открыли соответствующий центр, есть специалисты, которые сейчас работают, есть реестр детей, которых мы считаем депортированными силой, мы их находим понемногу, помогают журналисты. Здесь я обращаюсь к журналистскому сообществу: нужно в этом направлении работать больше, вы можете найти эту информацию иногда быстрее, чем соответствующие органы", – сказал Зеленский.

Контекст:

Посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи говорил 4 июля, что работает над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение детей, которых депортировала из Украины страна-агрессор. 

В июне он встречался с детским омбудсменом страны-агрессора РФ Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой в марте выдел Международный уголовный суд. Львову-Белову и президента РФ Владимира Путина подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию, МУС выдал ордер также на арест Путина по этому подозрению. 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 10 апреля из Украины оккупанты депортировали 19 493 ребенка. 380 детей Украина вернула домой. Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: папа римский, депортация, дети, Владимир Зеленский
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