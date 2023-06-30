Посланник папы римского встретился с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага

По ее словам, они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей.
"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", – написала Львова-Белова.
Vatican News также сообщает, что 28 июня в Москве Дзуппи встретился с помощником президента РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а 29 июня – с патриархом Кириллом.
"Радіо Свобода" отмечает, что мировые медиа обратили внимание на низкий политико-дипломатический уровень московских собеседников Дзуппи, в отличие от киевского. Эксперты ожидали, что если не сам Путин встретится в Дзуппи, то это будет по крайней мере министр иностранных дел Сергей Лавров.
СМИ также подчеркнули, что на медийном уровне россияне манипулятивно и удачно для себя использовали пребывание кардинала в российской столице.
"Кремлевские СМИ моментально распространили фотографии Дзуппи с довольными российскими собеседниками и цитировали их пустые заявления о "сотрудничестве ради мира", – пишет "Радіо Свобода".
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь.
В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.
26 мая 2023 года Франциск назвал возвращение оккупированных украинских территорий "политической проблемой".
5 июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.