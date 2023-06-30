Посланник папы римского встретился с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага

Львова-Белова и Дзуппи обсуждали гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей Фото: Мария Львова-Белова / Telegram

По ее словам, они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей.

"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", – написала Львова-Белова.

Vatican News также сообщает, что 28 июня в Москве Дзуппи встретился с помощником президента РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а 29 июня – с патриархом Кириллом.

"Радіо Свобода" отмечает, что мировые медиа обратили внимание на низкий политико-дипломатический уровень московских собеседников Дзуппи, в отличие от киевского. Эксперты ожидали, что если не сам Путин встретится в Дзуппи, то это будет по крайней мере министр иностранных дел Сергей Лавров.

СМИ также подчеркнули, что на медийном уровне россияне манипулятивно и удачно для себя использовали пребывание кардинала в российской столице.

"Кремлевские СМИ моментально распространили фотографии Дзуппи с довольными российскими собеседниками и цитировали их пустые заявления о "сотрудничестве ради мира", – пишет "Радіо Свобода".