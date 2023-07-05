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Посланник папы римского заявил о работе над "механизмом" возвращения детей в Украину

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Кардинал Дзуппи заявлял, что сосредоточен на "гуманитарных аспектах" помощи Украине
Кардинал Дзуппи заявлял, что сосредоточен на "гуманитарных аспектах" помощи Украине
Фото: EPA

Посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи работает над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение детей, которых депортировала из Украины страна-агрессор Россия. Об этом он сказал 4 июля во время презентации книги в Риме (Италия), сообщает агентство Reuters.

Кардинал сказал, что лично обсуждал этот вопрос с папой Франциском.

Дзуппи посетил Москву на прошлой неделе, а перед этим был в Украине. Ватикан заявлял, что кардинал прилагает усилия для гуманитарных инициатив, которые могли бы "открыть дорогу к миру".

Дзуппи отмечал, что он не работает над "мирным планом" или "посредничеством" между Киевом и Москвой, а сосредоточен на "гуманитарных аспектах".

30 июня посланник папы римского встретился с детским омбудсменом страны-агрессора РФ, которую разыскивает Гаага, Марией Львовой-Беловой. Ее обвиняют в принудительной депортации украинских детей. 28 июня в Москве Дзуппи встретился с помощником президента страны-агрессора РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а 29 июня – с патриархом Кириллом.

5 июня в Украине с Дзуппи встречался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Контекст:

Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. 

В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".

Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.

5 июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.

Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, Италия, Франциск, дети, страна-агрессор
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