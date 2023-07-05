Посланник папы римского заявил о работе над "механизмом" возвращения детей в Украину

Кардинал сказал, что лично обсуждал этот вопрос с папой Франциском.

Дзуппи посетил Москву на прошлой неделе, а перед этим был в Украине. Ватикан заявлял, что кардинал прилагает усилия для гуманитарных инициатив, которые могли бы "открыть дорогу к миру".

Дзуппи отмечал, что он не работает над "мирным планом" или "посредничеством" между Киевом и Москвой, а сосредоточен на "гуманитарных аспектах".

30 июня посланник папы римского встретился с детским омбудсменом страны-агрессора РФ, которую разыскивает Гаага, Марией Львовой-Беловой. Ее обвиняют в принудительной депортации украинских детей. 28 июня в Москве Дзуппи встретился с помощником президента страны-агрессора РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а 29 июня – с патриархом Кириллом.

5 июня в Украине с Дзуппи встречался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.