Посланник папы римского заявил о работе над "механизмом" возвращения детей в Украину

Кардинал сказал, что лично обсуждал этот вопрос с папой Франциском.
Дзуппи посетил Москву на прошлой неделе, а перед этим был в Украине. Ватикан заявлял, что кардинал прилагает усилия для гуманитарных инициатив, которые могли бы "открыть дорогу к миру".
Дзуппи отмечал, что он не работает над "мирным планом" или "посредничеством" между Киевом и Москвой, а сосредоточен на "гуманитарных аспектах".
30 июня посланник папы римского встретился с детским омбудсменом страны-агрессора РФ, которую разыскивает Гаага, Марией Львовой-Беловой. Ее обвиняют в принудительной депортации украинских детей. 28 июня в Москве Дзуппи встретился с помощником президента страны-агрессора РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а 29 июня – с патриархом Кириллом.
5 июня в Украине с Дзуппи встречался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь.
В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.
5 июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.
Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.