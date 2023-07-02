Посланник Ватикана заявил, что обсуждал в Москве гуманитарные вопросы, а не мирные планы

На этой неделе Дзуппи встретился в Москве с одним из советников президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.
Все встречи были важными, "особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились", сказал кардинал. По его словам, не обсуждались ни "мирный план", ни какое-либо посредничество между РФ и Украиной.
Он планирует в ближайшие дни встретиться с папой римским Франциском и обсудить результаты проведенных встреч.
Франциск ранее заявлял, что при участии Ватикана создана и действует миссия, цель которой – прекращение войны в Украине. Он сказал, что эта миссия непубличная и он расскажет о ней, как только это станет возможно.
Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь.
В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.
5 июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.