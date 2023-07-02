Посланник Ватикана заявил, что обсуждал в Москве гуманитарные вопросы, а не мирные планы

На этой неделе Дзуппи встретился в Москве с одним из советников президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Все встречи были важными, "особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились", сказал кардинал. По его словам, не обсуждались ни "мирный план", ни какое-либо посредничество между РФ и Украиной.

Он планирует в ближайшие дни встретиться с папой римским Франциском и обсудить результаты проведенных встреч.

Франциск ранее заявлял, что при участии Ватикана создана и действует миссия, цель которой – прекращение войны в Украине. Он сказал, что эта миссия непубличная и он расскажет о ней, как только это станет возможно.

Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.