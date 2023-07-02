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Посланник Ватикана заявил, что обсуждал в Москве гуманитарные вопросы, а не мирные планы

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Кардинал Дзуппи рассказал о поездке в столицу РФ
Кардинал Дзуппи рассказал о поездке в столицу РФ
Фото: EPA

Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи заявил 2 июля, что его миссия в Москву по поводу войны в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала никаких обсуждений мирного плана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную итальянскую телекомпанию RAI.

На этой неделе Дзуппи встретился в Москве с одним из советников президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Все встречи были важными, "особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились", сказал кардинал. По его словам, не обсуждались ни "мирный план", ни какое-либо посредничество между РФ и Украиной.

Он планирует в ближайшие дни встретиться с папой римским Франциском и обсудить результаты проведенных встреч.

Франциск ранее заявлял, что при участии Ватикана создана и действует миссия, цель которой – прекращение войны в Украине. Он сказал, что эта миссия непубличная и он расскажет о ней, как только это станет возможно. 

Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Контекст:

Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. 

В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".

Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.

5 июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, папа римский, Ватикан, Москва, война России против Украины
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