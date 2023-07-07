В Харьковской области 15-летний подросток бросил найденный пакет с порохом в костер, его госпитализировали с ожогами лица и тела

По данным полиции, дети решили бросить найденный порох в огонь Фото: depositphotos.com

Предварительно установлено, что подросток с другими детьми нашел у реки в селе Долгенькое порох в пакете и бросил его в костер. В результате мальчик получил ожоги тела.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что у пострадавшего – ожоги лица I–II степени, обеих рук, грудной клетки и обеих ног (45–48%). Его доставили в больницу в Харьков.

Спасатели призвали родителей напомнить детям правила обращения с огнем и взрывоопасными предметами, а также поведения на воде.



