В Харьковской области 15-летний подросток бросил найденный пакет с порохом в костер, его госпитализировали с ожогами лица и тела

Предварительно установлено, что подросток с другими детьми нашел у реки в селе Долгенькое порох в пакете и бросил его в костер. В результате мальчик получил ожоги тела.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что у пострадавшего – ожоги лица I–II степени, обеих рук, грудной клетки и обеих ног (45–48%). Его доставили в больницу в Харьков.
Спасатели призвали родителей напомнить детям правила обращения с огнем и взрывоопасными предметами, а также поведения на воде.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.