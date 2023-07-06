На горе Говерла от удара молнии погибли взрослый и ребенок, они приехали из Харьковской области – ГСЧС

"В 14.53 в службу спасения поступило сообщение от медиков о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет. [...] Спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что тела погибших спасатели транспортировали на пост Заросляк (около 3 км от вершины горы).

"Женщина в шоковом состоянии сопровождена до поста Заросляк другими участниками группы туристов и передана медикам", – рассказали в ведомстве.

Позже в региональном подразделении ГСЧС уточнили, что пострадавшие приехали из Харьковской области, погибли мужчина 1986 года рождения и девочка 2014 года рождения.