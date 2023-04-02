Молния попала в самое высокое здание в США. Видео

Высота центра – 541 метр (со шпилем), или 1776 футов (1776-й – год принятия Декларации независимости США. Отмечается, что молнии часто попадают в это здание. Так, по данным Accuweather, в период между 2015-м и 2020 годами молнии били в One World Trade Center 189 раз.

Как утверждают в городской администрации, в грозу рядом со зданием безопасно, благодаря его современной системе защиты. Алан Рейсс, директор по строительству One World Trade Center, говорил, что оно фактически защищает окружающую территорию.

"Поскольку One WTC имеет высоту 1776 футов, башня, по сути, защищает все, что находится в пределах круга с ней в центре и радиусом 1776 футов", – сказал Рейсс.

Момент удара молнии 1 апреля попал на камеры наблюдения. Видео с разных ракурсов опубликовал канал David Videosify.

Фото и видео момента также опубликовал в Twitter фотограф Макс Гулиани.

Lightning illuminating the skies over One World Trade #NYC pic.twitter.com/aZuYvg3WT6 — Max Guliani (@maximusupinNYc) April 2, 2023