ГОРДОН
 
 
МИР

Молния попала в самое высокое здание в США. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Молнии в знаменитый небоскреб попадают часто
Молнии в знаменитый небоскреб попадают часто
Скриншот: David Videosify / YouTube

Ночью 1 апреля в Нью-Йорке бушевали грозы, молния ударила в One World Trade Center – самое высокое здание в США и одно из самых высоких в мире, пишет The Daily Wire.

Высота центра – 541 метр (со шпилем), или 1776 футов (1776-й – год принятия Декларации независимости США. Отмечается, что молнии часто попадают в это здание. Так, по данным Accuweather, в период между 2015-м и 2020 годами молнии били в One World Trade Center 189 раз. 

Как утверждают в городской администрации, в грозу рядом со зданием безопасно, благодаря его современной системе защиты. Алан Рейсс, директор по строительству One World Trade Center, говорил, что оно фактически защищает окружающую территорию. 

"Поскольку One WTC имеет высоту 1776 футов, башня, по сути, защищает все, что находится в пределах круга с ней в центре и радиусом 1776 футов",  сказал Рейсс.

Момент удара молнии 1 апреля попал на камеры наблюдения. Видео с разных ракурсов опубликовал канал David Videosify.

Фото и видео момента также опубликовал в Twitter фотограф Макс Гулиани. 

видео

Видео: David Videosify / YouTube
Теги: США, Нью-Йорк, видео, молния, башня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина G
Дмитрий ГОРДОН
  Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе
  Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе
Галина ГРИШИНА
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
Галина ГРИШИНА
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео G
Дмитрий ГОРДОН
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (175148)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (144315)
3
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (128540)
4
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят (86632)
5
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (68883)
6
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет (68447)
7
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (63063)
8
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса (45331)
 
 
 
 