В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек

Инцидент произошел, когда люди делали селфи на сторожевой башне дворца Амер – резиденции раджи Ман Сингха I, жившего в 1550–1614 годах.

В момент удара молнии на сторожевой башне и на стене форта находилось 27 человек. Некоторые из них получили травмы, когда в панике спрыгнули со сторожевой башни.

Власти штата Раджастхан объявили о выплате компенсации в размере 500 тыс. рупий ($6700) семьям погибших.

Помимо инцидента во дворце Амер, в воскресенье по всему штату поступили сообщения о еще девяти жертвах от удара молнии: по одному в городах Баран и Джалавар, четырех в Кота и трех в муниципалитете Дхолпур. Семеро из погибших – дети.