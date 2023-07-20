Оккупанты за сутки атаковали 134 населенных пункта в 10 областях Украины – Military Media Center

Оккупанты атаковали Украину из разных видов вооружения, в том числе ракетами и ударными дронами Фото: ДСНС України / Telegram

"Из разных видов вооружения – стрелковое оружие, гранатометы, минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, ударные беспилотники, береговые ракетные комплексы "Бастион", корабли Черноморского флота, стратегическая и тактическая авиация – были атакованы 134 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, восемь ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.