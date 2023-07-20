ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки атаковали 134 населенных пункта в 10 областях Украины – Military Media Center

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты атаковали Украину из разных видов вооружения, в том числе ракетами и ударными дронами
Оккупанты атаковали Украину из разных видов вооружения, в том числе ракетами и ударными дронами
Фото: ДСНС України / Telegram

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Об этом сообщил Military Media Center при Минобороны Украины утром 20 июля.

"Из разных видов вооружения – стрелковое оружие, гранатометы, минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, ударные беспилотники, береговые ракетные комплексы "Бастион", корабли Черноморского флота, стратегическая и тактическая авиация – были атакованы 134 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, восемь ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Теги: беспилотники, Минобороны, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Галина ГРИШИНА
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
Галина ГРИШИНА
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Как правильно мыть ягоды. Советы
Как правильно мыть ягоды. Советы
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (177349)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (48053)
3
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (42706)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37191)
5
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (33975)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (33619)
7
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (33105)
8
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (32688)
 
 
 
 