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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Николаеву. Число пострадавших увеличилось до 19 человек – Ким

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Оккупанты обстреляли Николаев в ночь на 20 июля
Оккупанты обстреляли Николаев в ночь на 20 июля
Фото: ДСНС України / Telegram

Количество пострадавших вследствие ночной воздушной атаки на Николаев возросло до 19 человек. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким 20 июля.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву около 3.03 ночи. Разрушены несколько этажей трехэтажного дома, возник пожар площадью 450 м², который пожарные ликвидировали в 7.45. Продолжается разбор завалов. Повреждены также соседние многоэтажные дома, отметил Ким.

Загорелись три гаража, пожар оперативно потушили. Повреждены 15 гаражей, в соседних домах выбиты окна.

"Всего в результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек – госпитализированы двое, среди них ребенок", – говорится в сообщении.

Кроме того, утром оккупанты обстреляли Очаков.

"Из-за попадания в пятиэтажку произошло возгорание квартиры. Один человек получил ранение. Последствия утреннего обстрела уточняются", – сообщил глава ОВА.

В ночь на 20 июля российские захватчики вновь атаковали южные регионы Украины. Кроме Николаева, обстрелам подверглась и Одесса. В результате российской атаки в центре города есть разрушения, возник пожар на площади 300 м². Помимо этого, зафиксирован прилет в области.

Ранее было известно о 18 пострадавших вследствие ночного ракетного удара по Николаеву.

Контекст:

Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Виталий Ким
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