Ракетный удар по Николаеву. Число пострадавших увеличилось до 19 человек – Ким

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву около 3.03 ночи. Разрушены несколько этажей трехэтажного дома, возник пожар площадью 450 м², который пожарные ликвидировали в 7.45. Продолжается разбор завалов. Повреждены также соседние многоэтажные дома, отметил Ким.
Загорелись три гаража, пожар оперативно потушили. Повреждены 15 гаражей, в соседних домах выбиты окна.
"Всего в результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек – госпитализированы двое, среди них ребенок", – говорится в сообщении.
Кроме того, утром оккупанты обстреляли Очаков.
"Из-за попадания в пятиэтажку произошло возгорание квартиры. Один человек получил ранение. Последствия утреннего обстрела уточняются", – сообщил глава ОВА.
В ночь на 20 июля российские захватчики вновь атаковали южные регионы Украины. Кроме Николаева, обстрелам подверглась и Одесса. В результате российской атаки в центре города есть разрушения, возник пожар на площади 300 м². Помимо этого, зафиксирован прилет в области.
Ранее было известно о 18 пострадавших вследствие ночного ракетного удара по Николаеву.
Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.