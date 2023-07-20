Ракетный удар по Николаеву. Число пострадавших увеличилось до 19 человек – Ким

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву около 3.03 ночи. Разрушены несколько этажей трехэтажного дома, возник пожар площадью 450 м², который пожарные ликвидировали в 7.45. Продолжается разбор завалов. Повреждены также соседние многоэтажные дома, отметил Ким.

Загорелись три гаража, пожар оперативно потушили. Повреждены 15 гаражей, в соседних домах выбиты окна.

"Всего в результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек – госпитализированы двое, среди них ребенок", – говорится в сообщении.

Кроме того, утром оккупанты обстреляли Очаков.

"Из-за попадания в пятиэтажку произошло возгорание квартиры. Один человек получил ранение. Последствия утреннего обстрела уточняются", – сообщил глава ОВА.

В ночь на 20 июля российские захватчики вновь атаковали южные регионы Украины. Кроме Николаева, обстрелам подверглась и Одесса. В результате российской атаки в центре города есть разрушения, возник пожар на площади 300 м². Помимо этого, зафиксирован прилет в области.

Ранее было известно о 18 пострадавших вследствие ночного ракетного удара по Николаеву.