Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами разного базирования, в Одессе четверо раненых – Гуменюк

"Третью ночь подряд россияне атакуют Одесскую и Николаевскую области. Это атаки направлены, в частности с акцентом на портовую инфраструктуру, и понятно, что сразу после того, как Россия начала риторику про свои условия пролонгации "зернового соглашения", она перешла на язык шантажа", – отметила Гуменюк.
По ее данным, этой ночью в южных регионах "вновь была применена массированная смешанная ракетно-дроновая атака".
В Одессе, по словам Гуменюк, разрушено административное здание, взрывной волной повреждено множество зданий вокруг, известно по меньшей мере, о четырех пострадавших. Одесская ОВА сообщала о двух раненых.
Попадания в Одесской области, по информации главы пресс-центра, пришлись по объектам логистики – это складские помещения.
"Были использованы ракеты различного базирования, приобщалась к атаке и подводная лодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22 и применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер", – отметила Гуменюк.
По ее словам, общее количество воздушных целей было значительно более 20, информация еще уточняется.
В ночь на 20 июля российские захватчики вновь атаковали южные регионы Украины. В Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.
В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, произошел пожар на площади 300 м². Помимо этого, зафиксирован прилет в области.
Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадали не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту