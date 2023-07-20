Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами разного базирования, в Одессе четверо раненых – Гуменюк

Гуменюк: Были использованы ракеты различного базирования, приобщалась к атаке и подводная лодка, и стратегическая авиация, и береговые ракетные комплексы Фото: Media Center Ukraine / Facebook

"Третью ночь подряд россияне атакуют Одесскую и Николаевскую области. Это атаки направлены, в частности с акцентом на портовую инфраструктуру, и понятно, что сразу после того, как Россия начала риторику про свои условия пролонгации "зернового соглашения", она перешла на язык шантажа", – отметила Гуменюк.

По ее данным, этой ночью в южных регионах "вновь была применена массированная смешанная ракетно-дроновая атака".

В Одессе, по словам Гуменюк, разрушено административное здание, взрывной волной повреждено множество зданий вокруг, известно по меньшей мере, о четырех пострадавших. Одесская ОВА сообщала о двух раненых.

Попадания в Одесской области, по информации главы пресс-центра, пришлись по объектам логистики – это складские помещения.

"Были использованы ракеты различного базирования, приобщалась к атаке и подводная лодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22 и применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер", – отметила Гуменюк.

По ее словам, общее количество воздушных целей было значительно более 20, информация еще уточняется.