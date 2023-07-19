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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Одессу "Калибрами", не выводя ракетоноситель из бухты, и подвергли опасности остальные корабли – Гуменюк

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Гуменюк считает, что оккупанты длительное время накапливали ракеты для удара по Одессе
Гуменюк считает, что оккупанты длительное время накапливали ракеты для удара по Одессе
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российские оккупанты во время ночного удара 19 июля по югу Украины отказались от привычной "волнообразной" тактики, выпустив все ракеты и дроны в короткий промежуток времени, "фактически одновременно". Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала на брифинге в медиацентре "Украина", видео которого было обнародовано в YouTube на канале Media Сenter Odessa Ukraine.

"Были ракеты наземного, воздушного базирования, а также дроны-камикадзе. [В ходе атаки] использовались и ракеты морского базирования, в частности, враг привлек к атаке еще один надводный ракетоноситель ["Калибров" вдобавок к двум уже имевшимся на дежурстве], даже не выходя из бухты, чем подверг опасности остальные [находящиеся там] корабли", – сообщила Гуменюк.

Спикер добавила, что если раньше атаки были волнообразными, то последний удар был "массированный и очень смешанный по стилю и виду вооружения". При обстреле выпускали все виды ракет одновременно, применен был и береговой ракетный комплекс "Бастион", который расположен во временно оккупированном Крыму.

По мнению Гуменюк, оккупанты по-прежнему ищут более эффективную тактику для ударов. Она предупредила, что такая новая тактика может быть повторно использована россиянами.

"Применялись ракеты сложного обнаружения и сбивания типа Х-22 и "Оникс", и то, что они выпускались фактически одновременно и направлялись по, скажем так, общим маршрутам вместе с "Калибрами" параллельно, и дроны-камикадзе… это можно отнести к элементам новой тактики или попытки изобрести новую тактику для того, чтобы максимально противодействовать нашей противовоздушной обороне", – рассказала она.

Спикер отметила, что ракеты "Оникс" и Х-22 – очень сложные для работы противовоздушной обороны,

"Ракета типа Х-59 была сбита, но в этот момент она оказалась на пересечении жилых кварталов, поэтому была мощная взрывная волна, которая повредила здания. Также повреждение окружающих зданий произошло там, где работала ПВО по [ударным беспилотникам] Shahed и ракетам, которые враг применял по маршрутам, как будто намеренно выбирая жилые районы. Эта тактика наблюдается уже давно", – отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Как пояснила Гуменюк, враг намеренно пытается скомпрометировать силы обороны Украины, чтобы люди думали, будто работа ПВО так же опасна, как вражеские удары.

В комментарии "РБК-Украина" Гуменюк добавила, что российские ракетоносители постоянно выходили на боевое дежурство в Черное море, но "Калибры" не применялись.

"Это могло быть связано с тем, что им не хватало ракет. Как только производство было подтянуто на необходимый уровень, они смогли снарядиться и применить ["Калибры"]", – пояснила спикер.

Она обратила внимание, что ракеты "Оникс" также давно не применялись оккупантами, что также свидетельствует об их накоплении и подготовке такого массированного ракетного удара с использованием нетипичных видов ракет.

Контекст:

Оккупанты в ночь на 19 июля ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.

В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – отметил вице-премьер Александр Кубраков.

В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.

По данным ОГПУ, в результате самого масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадали не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

Теги: Одесса, Черноморский флот РФ, беспилотники, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли, крылатая ракета, дрон-камикадзе
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