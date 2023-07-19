Зеленский заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженных в результате российской атаки, предназначались Китаю

По мнению Зеленского, удар оккупантов по украинским портам доказывает, что их мишень не только Украина и жизни украинцев.
"В портах, атакованных сегодня, хранилось около 1 млн т продовольствия… Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что 60 тыс. т агропродукции, которые хранились в портовом терминале (в Черноморске), больше всего пострадавшем от российского террора, предназначались для отправки в Китай.
"То есть всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", – заключил Зеленский.
По словам украинского лидера, 19 июля он провел встречу и с руководителем Агентства по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) Самантой Пауэр, где тема продовольственной безопасности также обсуждалась.
"Накануне она [Пауэр] была в Одессе и абсолютно понимает значение наших портов для продовольственной безопасности мира и российскую угрозу мировой стабильности. Мы подробно обсудили сегодня возможность защиты нашей инфраструктуры, нашу глобальную роль. И очень важно, что USAID готово и дальше работать с Украиной для поддержания экономической активности в нашей стране, развития предприятий, поддержки рабочих мест. Благодарен за эту поддержку!", – заявил Зеленский.
Оккупанты в ночь на 19 июля ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.
В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – отметил вице-премьер Александр Кубраков.
В результате российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.
По данным ОГПУ, в результате самого масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.