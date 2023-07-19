Зеленский заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженных в результате российской атаки, предназначались Китаю

Весь мир должен быть заинтересован в том, чтобы пресечь террористические удары РФ, убежден Зеленский Фото: president.gov.ua

По мнению Зеленского, удар оккупантов по украинским портам доказывает, что их мишень не только Украина и жизни украинцев.

"В портах, атакованных сегодня, хранилось около 1 млн т продовольствия… Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что 60 тыс. т агропродукции, которые хранились в портовом терминале (в Черноморске), больше всего пострадавшем от российского террора, предназначались для отправки в Китай.

"То есть всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", – заключил Зеленский.

По словам украинского лидера, 19 июля он провел встречу и с руководителем Агентства по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) Самантой Пауэр, где тема продовольственной безопасности также обсуждалась.

"Накануне она [Пауэр] была в Одессе и абсолютно понимает значение наших портов для продовольственной безопасности мира и российскую угрозу мировой стабильности. Мы подробно обсудили сегодня возможность защиты нашей инфраструктуры, нашу глобальную роль. И очень важно, что USAID готово и дальше работать с Украиной для поддержания экономической активности в нашей стране, развития предприятий, поддержки рабочих мест. Благодарен за эту поддержку!", – заявил Зеленский.