Зеленский: "Зерновой коридор" должен быть в безопасности. Кроме слов генсека ООН нужны действия. Этого мы пока не увидели

По словам Зеленского, Украина в настоящее время работает с Анкарой на разных уровнях и в ближайшее время будет "полная информация", каким Киев видит продолжение действующего "зернового коридора", соглашение о котором Украина подписала с Турцией и ООН, а не с РФ.

"Коридор должен быть в безопасности. Фактически, зная Россию, он не будет в безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не начнет работать на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели... Больше их заинтересованности должно быть в этом", – отметил президент Украины.