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Зеленский: "Зерновой коридор" должен быть в безопасности. Кроме слов генсека ООН нужны действия. Этого мы пока не увидели

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В ближайшее время будет "полная информация", каким Украина видит продолжение действующего "зернового коридора", отметил Зеленский
В ближайшее время будет "полная информация", каким Украина видит продолжение действующего "зернового коридора", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "не позитивной" реакцию ООН на выход РФ из "зерновой сделки". Об этом глава государства сказал 19 июля в Киеве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

По словам Зеленского, Украина в настоящее время работает с Анкарой на разных уровнях и в ближайшее время будет "полная информация", каким Киев видит продолжение действующего "зернового коридора", соглашение о котором Украина подписала с Турцией и ООН, а не с РФ. 

"Коридор должен быть в безопасности. Фактически, зная Россию, он не будет в безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не начнет работать на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели... Больше их заинтересованности должно быть в этом", – отметил президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/821145242929352/

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. РФ, кроме прочего, требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В представительстве РФ при ООН 17 июля проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил 17 июля, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Ночью 18 и 19 июля РФ обстреляла портовую инфраструктуру Украины, которая задействована в работе "зернового коридора"

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, экспорт, Владимир Зеленский, президент, безопасность, Антониу Гутерриш, зерно, зерновой коридор
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