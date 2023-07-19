Зеленский: "Зерновой коридор" должен быть в безопасности. Кроме слов генсека ООН нужны действия. Этого мы пока не увидели

По словам Зеленского, Украина в настоящее время работает с Анкарой на разных уровнях и в ближайшее время будет "полная информация", каким Киев видит продолжение действующего "зернового коридора", соглашение о котором Украина подписала с Турцией и ООН, а не с РФ.
"Коридор должен быть в безопасности. Фактически, зная Россию, он не будет в безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не начнет работать на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели... Больше их заинтересованности должно быть в этом", – отметил президент Украины.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. РФ, кроме прочего, требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В представительстве РФ при ООН 17 июля проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил 17 июля, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.
Ночью 18 и 19 июля РФ обстреляла портовую инфраструктуру Украины, которая задействована в работе "зернового коридора"