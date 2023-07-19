Зеленский о давлении РФ на партнеров и ООН по "зерновой сделке": Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина

"И не только [принуждает к чему-то] нас, но и партнеров, и ООН. Открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина. Нравится кому-то это слышать или нет, но это факт, – сказал президент. – Но слава богу, есть у нас разведка, и она работает".
Оккупанты в ночь на 19 июля ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.
В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – отметил вице-премьер Александр Кубраков.
В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления поврежденных этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. РФ, кроме прочего, требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В представительстве РФ при ООН 17 июля проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил 17 июля, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.