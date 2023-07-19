Зеленский о давлении РФ на партнеров и ООН по "зерновой сделке": Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина

"И не только [принуждает к чему-то] нас, но и партнеров, и ООН. Открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина. Нравится кому-то это слышать или нет, но это факт, – сказал президент. – Но слава богу, есть у нас разведка, и она работает".

Оккупанты в ночь на 19 июля ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.

В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – отметил вице-премьер Александр Кубраков.

В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления поврежденных этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.