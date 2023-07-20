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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью выпустили по территории Украины 19 крылатых ракет и 19 дронов Shahed, силы обороны сбили 18 целей

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Под удар противника попали Николаев и Одесса
Под удар противника попали Николаев и Одесса
Фото: Національна поліція України / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов и крылатых ракет. Об этом 20 июля в Telegram сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Под удар противника попали южные регионы, в частности, порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе.

В общей сложности враг выпустил 38 боеприпасов:

  • семь крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины уничтожено 18 воздушных целей: два "Калибра", три "Искандера-К" и 13 дронов Shahed-136/131.

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов", – добавили в пресс-центре.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. В Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Также оккупанты ударили по центру Одессы, там возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.

Контекст:

Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, ВСУ, обстрелы, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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