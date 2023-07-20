Оккупанты ночью выпустили по территории Украины 19 крылатых ракет и 19 дронов Shahed, силы обороны сбили 18 целей

Под удар противника попали южные регионы, в частности, порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе.

В общей сложности враг выпустил 38 боеприпасов:

семь крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных дронов типа Shahed-136/131 с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины уничтожено 18 воздушных целей: два "Калибра", три "Искандера-К" и 13 дронов Shahed-136/131.

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов", – добавили в пресс-центре.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. В Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Также оккупанты ударили по центру Одессы, там возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.