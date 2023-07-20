Оккупанты ночью выпустили по территории Украины 19 крылатых ракет и 19 дронов Shahed, силы обороны сбили 18 целей

Под удар противника попали южные регионы, в частности, порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе.
В общей сложности враг выпустил 38 боеприпасов:
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины уничтожено 18 воздушных целей: два "Калибра", три "Искандера-К" и 13 дронов Shahed-136/131.
"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов", – добавили в пресс-центре.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. В Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Также оккупанты ударили по центру Одессы, там возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.
Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.