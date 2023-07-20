"У России нет ракет, которые были бы сильнее нашей воли". Зеленский прокомментировал атаку на Одессу и Николаев

В результате ночной атаки оккупантов есть погибшие и раненые Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", – написал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину – "наши города, наших людей, наше небо" – и кто ликвидирует последствия российского террора.

"Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", – подытожил президент.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.