Ермак об атаке на Николаев и Одессу: Россияне хотят создать проблемы с едой в южных странах и кризис беженцев на Западе

"Ответ на террор есть только один – противодействие. Враг понимает только язык силы. Этот террор происходит как против украинцев, так и против государств глобального Юга, где россияне хотят создать проблемы с едой, а также Запада, где по замыслу россиян должен быть кризис беженцев", – написал Ермак.

Он призвал к ужесточению санкций против страны-агрессора.

"Должны объединиться против этого зла. Экономика России должна испытать сокрушительный санкционный удар, военно-промышленный комплекс должен быть ограничен в возможностях производить вооружение, а Украина должна получить больше вооружений для защиты неба и наступательных действий", – подчеркнул глава ОП.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. В Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Также оккупанты ударили по центру Одессы, там возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.