Ермак об атаке на Николаев и Одессу: Россияне хотят создать проблемы с едой в южных странах и кризис беженцев на Западе

"Ответ на террор есть только один – противодействие. Враг понимает только язык силы. Этот террор происходит как против украинцев, так и против государств глобального Юга, где россияне хотят создать проблемы с едой, а также Запада, где по замыслу россиян должен быть кризис беженцев", – написал Ермак.
Он призвал к ужесточению санкций против страны-агрессора.
"Должны объединиться против этого зла. Экономика России должна испытать сокрушительный санкционный удар, военно-промышленный комплекс должен быть ограничен в возможностях производить вооружение, а Украина должна получить больше вооружений для защиты неба и наступательных действий", – подчеркнул глава ОП.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. В Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Также оккупанты ударили по центру Одессы, там возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.
Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.