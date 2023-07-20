В результате ночного удара по Одессе погиб один человек, среди раненых есть ребенок. Фото, видео последствий атаки

"К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе – охранник гражданского объекта, 2002 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Кипер.
В результате удара оккупантов по Одессе ранены четыре человека, кроме того, во время тушения пожара пострадал спасатель, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
"Частично разрушено четырехэтажное здание. Пострадали четыре человека, среди них – ребенок. Во время тушения пожара получил тепловой удар работник ГСЧС", – написал Крук.
В ГСЧС опубликовали фото последствий атаки.
В управлении ГСЧС Одесской области уточнили, что площадь пожара составила 500 м².
Видео с места удара россиян по центру Одессы опубликовало "Суспільне Одеса".
Российские оккупанты третью ночь подряд совершают массированные атаки на южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, на 11.30 утра известно об одном погибшем и 19 раненых. В центре Одессы разрушено административное здание, взрывной волной повреждено множество зданий вокруг, сообщили в ОК "Юг". Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.