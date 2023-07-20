В результате ночного удара по Одессе погиб один человек, среди раненых есть ребенок. Фото, видео последствий атаки

"К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе – охранник гражданского объекта, 2002 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Кипер.

В результате удара оккупантов по Одессе ранены четыре человека, кроме того, во время тушения пожара пострадал спасатель, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"Частично разрушено четырехэтажное здание. Пострадали четыре человека, среди них – ребенок. Во время тушения пожара получил тепловой удар работник ГСЧС", – написал Крук.

В ГСЧС опубликовали фото последствий атаки.

В управлении ГСЧС Одесской области уточнили, что площадь пожара составила 500 м².

Видео с места удара россиян по центру Одессы опубликовало "Суспільне Одеса".