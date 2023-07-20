Ночная атака россиян на Николаев. В мэрии сообщили об одном погибшем мирном жителе

По словам заместителя мэра, сейчас спасатели достают тело погибшего из-под завалов дома, который ночью попал под обстрел российских захватчиков.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек.
Также враг ударил по центру Одессы, возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.
Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.