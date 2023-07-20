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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака россиян на Николаев. В мэрии сообщили об одном погибшем мирном жителе

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Сейчас спасатели достают тело погибшего из-под завалов дома
Сейчас спасатели достают тело погибшего из-под завалов дома
Фото: Національна поліція України / Telegram

По состоянию на 10.25 20 июля жертвой атаки российских оккупантов на Николаев минувшей ночью стал как минимум один мирный житель. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил заместитель николаевского городского головы Анатолий Петров.

По словам заместителя мэра, сейчас спасатели достают тело погибшего из-под завалов дома, который ночью попал под обстрел российских захватчиков.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек.

Также враг ударил по центру Одессы, возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.

Контекст:

Накануне, в ночь на 19 июля, РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

Перед этим, в ночь на 18 июля, россияне также атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаев, жертвы, обстрелы, война России против Украины
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