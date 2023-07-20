Ночная атака россиян на Николаев. В мэрии сообщили об одном погибшем мирном жителе

По словам заместителя мэра, сейчас спасатели достают тело погибшего из-под завалов дома, который ночью попал под обстрел российских захватчиков.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали южные регионы Украины. Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек.

Также враг ударил по центру Одессы, возник пожар на площади 300 м², пострадали четыре человека. Помимо этого, зафиксирован прилет в Одесской области.