Оккупанты ночью атаковали Черниговскую область дронами Shahed, есть попадания в жилые дома

"Этой ночью враг беспощадно атаковал Семеновку дронами-камикадзе типа Shahed. Есть попадания в жилые дома. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей", – сообщил он.
Также в Новгород-Северской территориальной общине зафиксированы 14 прилетов из артиллерии; 36 – из реактивных систем залпового огня, семь – из минометов; три – вероятно, неуправляемые авиаракеты, запущенные с вертолета.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.