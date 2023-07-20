Оккупанты ночью атаковали Черниговскую область дронами Shahed, есть попадания в жилые дома

"Этой ночью враг беспощадно атаковал Семеновку дронами-камикадзе типа Shahed. Есть попадания в жилые дома. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей", – сообщил он.

Также в Новгород-Северской территориальной общине зафиксированы 14 прилетов из артиллерии; 36 – из реактивных систем залпового огня, семь – из минометов; три – вероятно, неуправляемые авиаракеты, запущенные с вертолета.