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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью атаковали Черниговскую область дронами Shahed, есть попадания в жилые дома

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Оккупанты атаковали Семеновку
Оккупанты атаковали Семеновку
Фото: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ночью атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе иранского производства Shahed. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram 20 июля.

"Этой ночью враг беспощадно атаковал Семеновку дронами-камикадзе типа Shahed. Есть попадания в жилые дома. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей", – сообщил он.

Также в Новгород-Северской территориальной общине зафиксированы 14 прилетов из артиллерии; 36 – из реактивных систем залпового огня, семь – из минометов; три – вероятно, неуправляемые авиаракеты, запущенные с вертолета.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черниговская область, обстрелы, разрушения, Вячеслав Чаус, дрон-камикадзе
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