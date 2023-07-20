Семья создателей российских ударных дронов "Ланцет" владеет недвижимостью в Лондоне, несмотря на санкции – СМИ

Речь идет о Светлане Захаровой и ее сыне Лаврентии, который, по данным издания, работает в Институте проблем разоружения ООН (UNIDIR).

С 2018 года они владеют квартирой площадью почти 100 м² в элитном районе Лондона, стоимость недвижимости составляет £1,5 млн (около €1,73 млн).

"Важные истории" подчеркивают, что Великобритания ввела санкции против ООО "ЦСТ", основного юридического лица Zala Aero Group, однако семья Захаровых под ограничения не попала.

"В бизнесе по производству дронов [для минобороны РФ] участвует семья Захарова – супруга Светлана, сын Никита и дочь Мария. Разумеется, производство "Ланцетов" использует иностранные комплектующие, которые запрещено поставлять в Россию из-за санкций", – подчеркнули авторы материала.

В материале также размещены фото недвижимости семьи Захаровых в Лондоне.