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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

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Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на юге Украины, сказано в сводке Генштаба
Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на юге Украины, сказано в сводке Генштаба
Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook

Российские оккупационные войска сосредоточили свои основные усилия на четырех направлениях на востоке Украины – купянском, бахмутском, марьинском и авдеевском, в течение прошедших суток там произошло 32 боестолкновения. Об этом 21 июля в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась, украинские военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага.

На северском и слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие, нанося авиационные удары и обстреливая из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской и Сумской областей, говорится в сводке. 

Украинские защитники держат оборону и отбили атаки врага на купянском, бахмутском, марьинском, авдеевском направлениях. 

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения сил обороны Украины, также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, сообщили в Генштабе. 

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавили авторы сводки. 

Авиация сил обороны за прошлые сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, говорится в сообщении. 

"Также наши защитники уничтожили один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта противника", – проинформировали в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CUH4FFQDo92wWmCLWMKtC9s5YJM8MTca1E4a416qjUZYDesmuEygCx91PCAVcUmpl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Сумская область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Запорожская область, оборона, Черниговская область, артиллерия, наступление, силы обороны Украины
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