Силы обороны Украины продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на юге Украины, сказано в сводке Генштаба Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась, украинские военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага.

На северском и слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие, нанося авиационные удары и обстреливая из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской и Сумской областей, говорится в сводке.

Украинские защитники держат оборону и отбили атаки врага на купянском, бахмутском, марьинском, авдеевском направлениях.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения сил обороны Украины, также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, сообщили в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавили авторы сводки.

Авиация сил обороны за прошлые сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, говорится в сообщении.

"Также наши защитники уничтожили один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта противника", – проинформировали в Генштабе.