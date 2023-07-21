Силы обороны Украины продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась, украинские военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага.
На северском и слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие, нанося авиационные удары и обстреливая из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской и Сумской областей, говорится в сводке.
Украинские защитники держат оборону и отбили атаки врага на купянском, бахмутском, марьинском, авдеевском направлениях.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения сил обороны Украины, также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, сообщили в Генштабе.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавили авторы сводки.
Авиация сил обороны за прошлые сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, говорится в сообщении.
"Также наши защитники уничтожили один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта противника", – проинформировали в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.