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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла семь ударов по врагу за сутки – Генштаб ВСУ

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Авиация Воздушных сил ВСУ семь раз в течение суток атаковала районы скопления оккупантов
Авиация Воздушных сил ВСУ семь раз в течение суток атаковала районы скопления оккупантов
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

Авиация сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава за минувшие сутки. Об этом 20 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага", – сказано в сообщении.

В свою очередь, российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов по территории Украины за сутки и совершили 46 обстрелов позиций украинских войск и украинских населенных пунктов из реактивных систем залпового огня, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что российские войска совершили минометные и артиллерийские обстрелы около 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура", – сказано в сообщении.

Также оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", четыре крылатые ракеты Х-22, семь крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных беспилотников типа Shahed.

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа Shahed. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LqH9r4YEr2KhoAFwBhzv2hzQX9ZA8vJM2FBzL8PwGnaGvHbpCsvnzkbCE8BMGuxTl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля 2023 года, составили: около 240 010 военных убитыми, 8065 боевых бронированных машин, 4129 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, армия РФ, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, авиаудар, ракеты, потери армии России, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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