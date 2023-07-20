Украинская авиация нанесла семь ударов по врагу за сутки – Генштаб ВСУ

Авиация Воздушных сил ВСУ семь раз в течение суток атаковала районы скопления оккупантов Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

"Нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага", – сказано в сообщении.

В свою очередь, российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов по территории Украины за сутки и совершили 46 обстрелов позиций украинских войск и украинских населенных пунктов из реактивных систем залпового огня, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что российские войска совершили минометные и артиллерийские обстрелы около 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура", – сказано в сообщении.

Также оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", четыре крылатые ракеты Х-22, семь крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных беспилотников типа Shahed.

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа Shahed. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.