ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уничтожены танки, два склада боеприпасов и больше сотни оккупантов. СБУ показала результаты работы по захватчикам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спецназ центра спецопераций "А" СБУ за неделю уничтожил десятки единиц российской техники
Спецназ центра спецопераций "А" СБУ за неделю уничтожил десятки единиц российской техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают уничтожать врага на фронте. За последнюю неделю они ликвидировали живую силу, бронетехнику, позиции и склады оккупантов, сообщила 18 июля в Telegram пресс-служба СБУ.

"Спецназовцы ЦСО [Центра специальных операций] "А" СБУ продолжают "минусовать" российских захватчиков. Наши воины за неделю добавили в список вражеских потерь 40 оккупантов и четыре танка", – говорится в сводке.

Кроме этого были уничтожены пять российских артиллерийских систем и одна реактивная система залпового огня (РСЗО), одна система противовоздушной обороны, пять броневиков и 14 автомобилей, шесть средств радиоэлектронной борьбы, четыре огневые позиции с противотанковым и тяжелым пехотным вооружением, 16 фортификационных сооружений, два склада с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами.

В СБУ добавили, что во взаимодействии с артиллеристами Вооруженных сил Украины в течение недели дополнительно были поражены еще 70 оккупантов, две РСЗО, четыре броневика, девять автомобилей, одна единица спецтехники, 11 фортификационных сооружений и три склада с боеприпасами.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили около 239 010 военных убитыми, 8051 боевую бронированную машину, 4119 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: СБУ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
Галина ГРИШИНА
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры
Галина ГРИШИНА
Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море
Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (217853)
2
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (78629)
3
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (56195)
4
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (32478)
5
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (29720)
6
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (28188)
7
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (25428)
8
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (21747)
 
 
 
 