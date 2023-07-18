Уничтожены танки, два склада боеприпасов и больше сотни оккупантов. СБУ показала результаты работы по захватчикам. Видео

"Спецназовцы ЦСО [Центра специальных операций] "А" СБУ продолжают "минусовать" российских захватчиков. Наши воины за неделю добавили в список вражеских потерь 40 оккупантов и четыре танка", – говорится в сводке.

Кроме этого были уничтожены пять российских артиллерийских систем и одна реактивная система залпового огня (РСЗО), одна система противовоздушной обороны, пять броневиков и 14 автомобилей, шесть средств радиоэлектронной борьбы, четыре огневые позиции с противотанковым и тяжелым пехотным вооружением, 16 фортификационных сооружений, два склада с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами.

В СБУ добавили, что во взаимодействии с артиллеристами Вооруженных сил Украины в течение недели дополнительно были поражены еще 70 оккупантов, две РСЗО, четыре броневика, девять автомобилей, одна единица спецтехники, 11 фортификационных сооружений и три склада с боеприпасами.