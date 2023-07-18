"Один меткий выстрел – две машины разбиты". Сырский показал, как ВСУ наказали оккупантов за "нарушение ПДД". Видео

"Оккупанты на авто устроили встречу посреди дороги. За это "нарушение ПДД" их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр [имени князя Константина Острожского]. Один точный выстрел – и две машины разбиты", – написал Сырский.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили около 239 010 военных убитыми, 8051 боевая бронированная машина, 4119 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.