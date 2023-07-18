"Один меткий выстрел – две машины разбиты". Сырский показал, как ВСУ наказали оккупантов за "нарушение ПДД". Видео

"Оккупанты на авто устроили встречу посреди дороги. За это "нарушение ПДД" их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр [имени князя Константина Острожского]. Один точный выстрел – и две машины разбиты", – написал Сырский.

Контекст: Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили около 239 010 военных убитыми, 8051 боевая бронированная машина, 4119 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.