"Уверенная и профессиональная работа". Сырский показал видео реального боя под Кременной

"Видео реального боя, снятое на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й ОБр ТрО недалеко от Кременной. Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа", – сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
На видео, где слышны звуки интенсивного боя, украинские бойцы ведут огонь по оккупантам из укрытия. Съемка заканчивается словами: "Все будет Украина!"
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.