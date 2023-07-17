"Уверенная и профессиональная работа". Сырский показал видео реального боя под Кременной

"Видео реального боя, снятое на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й ОБр ТрО недалеко от Кременной. Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа", – сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

На видео, где слышны звуки интенсивного боя, украинские бойцы ведут огонь по оккупантам из укрытия. Съемка заканчивается словами: "Все будет Украина!"