Оккупанты ночью снова нанесли по территории Украины ракетный удар – Генштаб ВСУ

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность этой ночью была в Одесской, Кировоградской, Черкасской и восточных областях. В Одесской области слышали взрывы, писало "РБК-Украина".

Также 20 июля оккупанты нанесли по Украине массированный ракетно-авиационный удар. По сообщению Генштаба, РФ для этого применила:

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр",

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К",

4 крылатых ракет Х-22,

7 крылатых ракет "Оникс",

19 ударных БПЛА Shahed.

"По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed", – добавили в Генштабе. Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой".