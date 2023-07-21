Оккупанты ночью снова нанесли по территории Украины ракетный удар – Генштаб ВСУ

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность этой ночью была в Одесской, Кировоградской, Черкасской и восточных областях. В Одесской области слышали взрывы, писало "РБК-Украина".
Также 20 июля оккупанты нанесли по Украине массированный ракетно-авиационный удар. По сообщению Генштаба, РФ для этого применила:
"По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed", – добавили в Генштабе. Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой".
За последние четыре дня оккупанты выпустили по Украине 70 ракет и почти 90 дронов, сообщил вечером 20 июля президент Украины Владимир Зеленский. "За четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин почти 70 ракет разных типов и почти 90 беспилотников Shahed", – сказал он.