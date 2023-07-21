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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью снова нанесли по территории Украины ракетный удар – Генштаб ВСУ

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Вероятность ракетных и авиационных ударов РФ очень высокая, предупредили в Генштабе
Вероятность ракетных и авиационных ударов РФ очень высокая, предупредили в Генштабе
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска ночью 21 июля снова атаковали территорию Украины ракетами, информация о последствиях удара еще уточняется. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность этой ночью была в Одесской, Кировоградской, Черкасской и восточных областях. В Одесской области слышали взрывы, писало "РБК-Украина"

Также 20 июля оккупанты нанесли по Украине массированный ракетно-авиационный удар. По сообщению Генштаба, РФ для этого применила:

  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр",
  • 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К",
  • 4 крылатых ракет Х-22,
  • 7 крылатых ракет "Оникс",
  • 19 ударных БПЛА Shahed.

"По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed", – добавили в Генштабе. Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой". 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CUH4FFQDo92wWmCLWMKtC9s5YJM8MTca1E4a416qjUZYDesmuEygCx91PCAVcUmpl

 

Контекст:

За последние четыре дня оккупанты выпустили по Украине 70 ракет и почти 90 дронов, сообщил вечером 20 июля президент Украины Владимир Зеленский. "За четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин почти 70 ракет разных типов и почти 90 беспилотников Shahed", – сказал он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, Генштаб ВСУ, беспилотники, Владимир Зеленский, обстрелы, ракеты
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