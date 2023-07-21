РФ ночью снова атаковала "Калибрами" Одесскую область. Удару подверглись ангары с зерном и сельхозтехника – ОК "Юг"

Оккупанты четвертый раз за неделю атаковали Одесскую область Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"Враг продолжает террор. И террор, безусловно, связан с "зерновой сделкой". Достаточно предсказуемо, но все же неприятно, этой ночью враг попал в агропредприятие в Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна, – непосредственно в ангары его хранения и в предприятие, где хранилась сельскохозяйственная техника. Враг атаковал ракетами "Калибр", выведя на дежурство ракетоноситель среди ночи и направив ракеты по очень сложному курсу", – рассказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты использовали особенности акватории Черного моря и направили ракеты очень низко и максимально близко к государственной границе Украины.

"То есть провокация на провокации. И попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги, поскольку определение ракет в таких условиях очень сложное. Как только обнаружили – сразу сообщили, но именно в этот момент и произошло попадание", – добавила она.

Гуменюк рассказала, что сначала оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами, а когда на объекте работали спасатели, – нанесли удар еще одной ракетой, летевшей по такой же траектории.

"К счастью, спасатели успели пройти в укрытие, но повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники", – уточнила она.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что это четвертая атака за неделю на регион, оккупанты попали в терминал с зерном одного из предприятий области.

"Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь", – сообщил он.