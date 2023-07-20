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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного удара РФ по Николаеву выросло до двух – погибли супруги-пенсионеры

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Оккупанты атаковали ракетами Николаев около 3.00, рассказали в областной прокуратуре
Оккупанты атаковали ракетами Николаев около 3.00, рассказали в областной прокуратуре
Фото: Сергій Крук / Facebook

В результате ракетной атаки российских оккупантов по Николаеву в ночь на 20 июля погибли супруги-пенсионеры. Об этом сообщается в Facebook полиции области.

"По состоянию на 16.35 в центре Николаева из-под завалов разрушенного жилого дома в результате вражеского удара спасатели достали предварительно тело женщины. Ранее там обнаружили погибшего мужчину", – проинформировал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/pfbid02gMne6VW2CfSgKTx5rLsFwWsVmUE8Kj1BkvRTGHhYRpN3MjTuhniVUtNU82mMW5ybl

В мэрии Николаева ранее сообщали об одном погибшем мирном жителе из-за российского обстрела.

Контекст:

Оккупанты атаковали Николаев около 3.00 20 июля, рассказали в областной прокуратуре в Facebook. Военные РФ двумя крылатыми ракетами, вероятно Х-22, нанесли массированный удар по жилым кварталам в центре города.

Одна из российских ракет попала возле трехэтажного жилого дома, часть дома разрушена, также произошло его возгорание, добавили в прокуратуре Николаевской области. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна, балконы, кровля окружающих жилых домов и автомобили в нескольких кварталах от эпицентра взрыва. Второй ракетой повреждены гаражи и автомобили, добавили в областной прокуратуре.

Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Среди них – пятеро детей, добавили в прокуратуре области.

Теги: Николаев, прокуратура, полиция, жертвы, обстрелы, война России против Украины, пенсионеры, ракеты, погибшие, российские оккупанты
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