Число жертв ракетного удара РФ по Николаеву выросло до двух – погибли супруги-пенсионеры

"По состоянию на 16.35 в центре Николаева из-под завалов разрушенного жилого дома в результате вражеского удара спасатели достали предварительно тело женщины. Ранее там обнаружили погибшего мужчину", – проинформировал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

В мэрии Николаева ранее сообщали об одном погибшем мирном жителе из-за российского обстрела.

Контекст:

Оккупанты атаковали Николаев около 3.00 20 июля, рассказали в областной прокуратуре в Facebook. Военные РФ двумя крылатыми ракетами, вероятно Х-22, нанесли массированный удар по жилым кварталам в центре города.

Одна из российских ракет попала возле трехэтажного жилого дома, часть дома разрушена, также произошло его возгорание, добавили в прокуратуре Николаевской области. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна, балконы, кровля окружающих жилых домов и автомобили в нескольких кварталах от эпицентра взрыва. Второй ракетой повреждены гаражи и автомобили, добавили в областной прокуратуре.

Глава ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаеве в результате попадания в жилой дом пострадали 19 человек. Среди них – пятеро детей, добавили в прокуратуре области.