Игнат объяснил, почему украинской ПВО сложно сбивать российские ракеты Х-22 и "Оникс"

"Понимаем, что это за ракеты, с какой скоростью летят, по какой траектории. [...] Ракета Х-22 – разрушительная советская, мощная – 950 кг – боевая часть, и очень неточная", – сказал Игнат.
Он отметил, что ракета может по-разному заходить на цель, но оккупанты применяют именно баллистическую траекторию.
"Таким образом противник применил их и в этот раз. По морю – ракеты "Оникс" наземного базирования, которые противник применяет не впервые по прибрежной зоне, наносит удары по Одесской, Николаевской областям. Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения кораблей. Летит она на скорости более 3 тыс. км в час, то есть скорость высокая. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель ракета летит 10–15 метров над водой, чтобы уничтожить уже корабль сам по себе. И, собственно говоря, это усложняет ее выявление и сбивание средствами ПВО. Тяжело с такими ракетами бороться, и это усложняет работу нашей ПВО", – рассказал он.
Игнат заявил, что для усиления южных регионов Украине нужно больше средств ПВО, в частности таких, которые могут сбивать баллистические ракеты.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.
Российские оккупанты третью ночь атакуют южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В украинских портах, атакованных 19 июля страной-оккупантом Россией, хранилось около 1 млн т продовольствия.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженных в порту Черноморск в результате российской атаки, предназначались для отправки в Китай.