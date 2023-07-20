Игнат объяснил, почему украинской ПВО сложно сбивать российские ракеты Х-22 и "Оникс"

Игнат отметил, что помочь сбивать баллистические ракеты на юге мог бы ЗРК Patriot Фото: EPA

"Понимаем, что это за ракеты, с какой скоростью летят, по какой траектории. [...] Ракета Х-22 – разрушительная советская, мощная – 950 кг – боевая часть, и очень неточная", – сказал Игнат.

Он отметил, что ракета может по-разному заходить на цель, но оккупанты применяют именно баллистическую траекторию.

"Таким образом противник применил их и в этот раз. По морю – ракеты "Оникс" наземного базирования, которые противник применяет не впервые по прибрежной зоне, наносит удары по Одесской, Николаевской областям. Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения кораблей. Летит она на скорости более 3 тыс. км в час, то есть скорость высокая. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель ракета летит 10–15 метров над водой, чтобы уничтожить уже корабль сам по себе. И, собственно говоря, это усложняет ее выявление и сбивание средствами ПВО. Тяжело с такими ракетами бороться, и это усложняет работу нашей ПВО", – рассказал он.

Игнат заявил, что для усиления южных регионов Украине нужно больше средств ПВО, в частности таких, которые могут сбивать баллистические ракеты.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.