В результате российского удара по Одессе пострадало здание консульства Китая

Консульство КНР в Украине получило повреждения в результате ракетного удара оккупантов по Одессе Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / Telegram

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", – написал Кипер.

Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары третью ночь подряд.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.