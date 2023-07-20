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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского удара по Одессе пострадало здание консульства Китая

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Консульство КНР в Украине получило повреждения в результате ракетного удара оккупантов по Одессе
Консульство КНР в Украине получило повреждения в результате ракетного удара оккупантов по Одессе
Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российской ночной атаки 20 июля пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе. Об этом 20 июля сообщил в Telegram глава одесской ОВА Олег Кипер.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", – написал Кипер.

Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары третью ночь подряд.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Контекст:

Российские оккупанты третью ночь атакуют южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов. 

В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту. 

В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

В украинских портах, атакованных 19 июля страной-оккупантом Россией, хранилось около 1 млн т продовольствия. 

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженных в порту Черноморск в результате российской атаки, предназначались для отправки в Китай.

Теги: Одесса, Китай, КНР, страна-агрессор, российская агрессия, консульство, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Кипер
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