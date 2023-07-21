За последние четыре дня оккупанты выпустили по Украине 70 ракет и почти 90 дронов – президент

По его словам, с начала недели Украина переживает одну из самых массовых атак страны-агрессора России.
"Только за четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин почти 70 ракет разных типов и почти 90 беспилотников Shahed", – сказал он.
Президент поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия обстрелов и помогает людям, – спасателей, врачей и медперсонал, полицейских, местные власти. Отдельно он отметил работников портов и остальной транспортной инфраструктуры за помощь экспортного потенциала Украины и ее выходов в глобальную экономику.
"Конечно, нашим воинам удалось сбить часть вражеских ракет и дронов, и я благодарю за это каждого нашего защитника неба... Но, к сожалению, мощностей украинской ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу. Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, общинам нашей страны", – сказал Зеленский.
Россия уже третьи сутки подряд наносит удары по Одессе ракетами и дронами. В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе.В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.
В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух района города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.
Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.