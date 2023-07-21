За последние четыре дня оккупанты выпустили по Украине 70 ракет и почти 90 дронов – президент

По его словам, с начала недели Украина переживает одну из самых массовых атак страны-агрессора России.

"Только за четыре дня этой недели, с понедельника, российские террористы уже применили против нашего государства и в значительной степени именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин почти 70 ракет разных типов и почти 90 беспилотников Shahed", – сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия обстрелов и помогает людям, – спасателей, врачей и медперсонал, полицейских, местные власти. Отдельно он отметил работников портов и остальной транспортной инфраструктуры за помощь экспортного потенциала Украины и ее выходов в глобальную экономику.

"Конечно, нашим воинам удалось сбить часть вражеских ракет и дронов, и я благодарю за это каждого нашего защитника неба... Но, к сожалению, мощностей украинской ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу. Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, общинам нашей страны", – сказал Зеленский.