Число пострадавших от российской атаки в Одессе выросло до восьми – ОВА

Среди пострадавших есть спасатели, которые тушили пожар после удара Фото: ДСНС України / Telegram

"У людей – осколочные ранения и отравление продуктами горения. Все получают необходимую медицинскую помощь", – написал Кипер.

Он уточнил, что госпитализировать понадобилось трех человек, в том числе одного сотрудника ГСЧС. Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Перед этим Кипер также сообщал, что в результате удара один человек погиб.

В области, где тоже был зафиксирован прилет, обошлось без пострадавших.