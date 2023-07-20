Кулеба призвал ЕС увеличить пропускные способности транспортных коридоров для экспорта украинского зерна

"Цель России состоит не только в нанесении ущерба Украине, но и в обогащении за счет роста цен на продовольствие. Россия уничтожила "зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и инфраструктуре, задействованным в морском экспорте, и в то же время увеличивает собственное предложение зерновых на мировых рынках. Иными словами, они ракетными ударами по инициативе и портам пытаются устранить Украину с рынка как конкурента, заставляют конечных покупателей, потребителей хлеба в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской зерновой инициативы и финансировать российскую военную машину", – сказал он.

Кулеба призвал страны ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт. По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов, но это будет возможно, когда Украина получит первые истребители F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути. Министр поблагодарил страны ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию.

"В настоящее время Украина предложила ООН и Турции продолжить работу "зернового коридора" в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и генеральным секретарем", – добавил министр.

Он заявил, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны работать на полную мощность и расширяться, а заявления о любых ограничениях неприемлемы.

Кулеба озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности, призвал развивать Дунайский кластер, Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.