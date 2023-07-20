Кулеба призвал ЕС увеличить пропускные способности транспортных коридоров для экспорта украинского зерна

"Цель России состоит не только в нанесении ущерба Украине, но и в обогащении за счет роста цен на продовольствие. Россия уничтожила "зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и инфраструктуре, задействованным в морском экспорте, и в то же время увеличивает собственное предложение зерновых на мировых рынках. Иными словами, они ракетными ударами по инициативе и портам пытаются устранить Украину с рынка как конкурента, заставляют конечных покупателей, потребителей хлеба в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской зерновой инициативы и финансировать российскую военную машину", – сказал он.
Кулеба призвал страны ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт. По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов, но это будет возможно, когда Украина получит первые истребители F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути. Министр поблагодарил страны ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию.
"В настоящее время Украина предложила ООН и Турции продолжить работу "зернового коридора" в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и генеральным секретарем", – добавил министр.
Он заявил, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны работать на полную мощность и расширяться, а заявления о любых ограничениях неприемлемы.
Кулеба озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности, призвал развивать Дунайский кластер, Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.
Российские оккупанты третью ночь подряд совершают массированные атаки на южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.
19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения.
20 июля Министерство обороны заявило, что Украина с 21 июля будет рассматривать все суда, которые будут следовать по Черному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения. Также судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 5.00 20 июля.