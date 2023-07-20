Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину – Совет нацбезопасности США

По информации Ходжа, Россия установила дополнительные морские мины на подходе к украинским портам. Он напомнил также о заявлении минобороны России, что любое судно, идущее в сторону украинского порта, будет рассматриваться как перевозящее военный груз.
"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", – заявил Ходж.
Он также обратил внимание, что за несколько дней, прошедших с 17 июля, когда истек срок действия соглашения, Россия нанесла ряд ударов ракетами и беспилотниками по портовым городам, уничтожив сельскохозяйственную инфраструктуру и около 60 тыс. тонн зерна.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие".
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.