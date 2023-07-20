Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину – Совет нацбезопасности США

По информации Ходжа, Россия установила дополнительные морские мины на подходе к украинским портам. Он напомнил также о заявлении минобороны России, что любое судно, идущее в сторону украинского порта, будет рассматриваться как перевозящее военный груз.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", – заявил Ходж.

Он также обратил внимание, что за несколько дней, прошедших с 17 июля, когда истек срок действия соглашения, Россия нанесла ряд ударов ракетами и беспилотниками по портовым городам, уничтожив сельскохозяйственную инфраструктуру и около 60 тыс. тонн зерна.