Россия превратила Черное море в инструмент шантажа, мир должен показать характер и разблокировать морские порты Украины – эксперт

Владимир Головко: Украина и западные союзники должны продемонстрировать характер. И ответить на это открытое пиратство соответствующими военными, военно-техническими и дипломатическими мероприятиями Фото: ictv.ua

"Зерновое соглашение" было выполнено за 11 месяцев на 57%. Россия с марта его саботирует, соответственно в том виде, как оно есть сейчас, оно Украине было не нужно. Оно превратилось в инструмент контроля со стороны России за украинским экспортом", – подчеркнул эксперт.

Глобальная цель РФ – это экономическое истощение Украины, так как без экспорта нет доходов госбюджета и не из чего финансировать противодействие вооруженной агрессии России против Украины, объяснил он.

"Блокировка портов, возобновление их работы – это не о бизнесе, это о безопасности в глобальном плане. В последние дни мы видим, что Россия демонстрирует силу: были показательные авиаудары по Змеиному, атаки "шахедов" на одесские порты. В связи с этим мировое сообщество, Украина и западные союзники должны продемонстрировать характер. И ответить на это открытое пиратство соответствующими военными, военно-техническими и дипломатическими мероприятиями", – уточнил Головко.

Поскольку западную часть Черного моря контролируют три страны НАТО, обеспечение свободного судоходства является их прямой обязанностью, убежден он.

"У Турции есть такой рычаг влияния как перекрытие полностью Босфора и Дарданелл для российской навигации. То есть не только для военно-морской составляющей, но и полностью для зерна, нефти и других видов продукции. Я думаю, что она должна использовать этот рычаг. И надеюсь, [президент Турции Реджеп] Эрдоган это сделает. Кроме того, в последнее время существует много заявлений от партнеров. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли на днях говорил о разблокировании Черного моря для судоходства. [Президент Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен также упомянула о разблокировании украинских портов. Это моменты, на которые мы должны обращать внимание", – резюмировал Головко.