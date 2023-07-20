Россия превратила Черное море в инструмент шантажа, мир должен показать характер и разблокировать морские порты Украины – эксперт

"Зерновое соглашение" было выполнено за 11 месяцев на 57%. Россия с марта его саботирует, соответственно в том виде, как оно есть сейчас, оно Украине было не нужно. Оно превратилось в инструмент контроля со стороны России за украинским экспортом", – подчеркнул эксперт.
Глобальная цель РФ – это экономическое истощение Украины, так как без экспорта нет доходов госбюджета и не из чего финансировать противодействие вооруженной агрессии России против Украины, объяснил он.
"Блокировка портов, возобновление их работы – это не о бизнесе, это о безопасности в глобальном плане. В последние дни мы видим, что Россия демонстрирует силу: были показательные авиаудары по Змеиному, атаки "шахедов" на одесские порты. В связи с этим мировое сообщество, Украина и западные союзники должны продемонстрировать характер. И ответить на это открытое пиратство соответствующими военными, военно-техническими и дипломатическими мероприятиями", – уточнил Головко.
Поскольку западную часть Черного моря контролируют три страны НАТО, обеспечение свободного судоходства является их прямой обязанностью, убежден он.
"У Турции есть такой рычаг влияния как перекрытие полностью Босфора и Дарданелл для российской навигации. То есть не только для военно-морской составляющей, но и полностью для зерна, нефти и других видов продукции. Я думаю, что она должна использовать этот рычаг. И надеюсь, [президент Турции Реджеп] Эрдоган это сделает. Кроме того, в последнее время существует много заявлений от партнеров. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли на днях говорил о разблокировании Черного моря для судоходства. [Президент Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен также упомянула о разблокировании украинских портов. Это моменты, на которые мы должны обращать внимание", – резюмировал Головко.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в этот же день, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.