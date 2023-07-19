Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновой сделке"

Российский президент заявил, что РФ "проявляла чудеса выдержки и толерантности", продолжая "зерновую сделку".

"При этом никаких обязательств и договоренностей [по "зерновой сделке"] никто выполнять не собирался, а только постоянно чего-то требовали от РФ", – сказал Путин.

Он также заявил, что "зерновая сделка" якобы привела к прямым потерям для российских аграриев в $1,2 млрд.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Тем более что у нас в этом году снова ожидается рекордный урожай. Продолжение "зерновой сделки" в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы выступили против дальнейшего ее продления... Мы не против самой сделки как таковой. И мы рассмотрим возможность вернуться в нее, но при одном условии – если будут в полной мере учтены, а главное, реализованы все без исключения принципы участия РФ в сделке", – заявил Путин.

Среди условий, которые озвучил Путин: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений".

Также он среди условий назвал возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и "решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

Кроме того, он заявил, что "должна быть восстановлена" работа аммиакопровода Тольятти – Одесса. Также, по его словам, должны быть разблокированы "российские активы, связанные с сельским хозяйством". Путин отметил, что эти условия указаны в меморандуме РФ с ООН.