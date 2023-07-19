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Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновой сделке"

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Среди условий, которые озвучил Путин, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки"
Среди условий, которые озвучил Путин, – вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки"
Фото: EPA

Россия "рассмотрит возможность" возвращения к Черноморской зерновой инициативе только в случае полного выполнения ее условий. Об этом заявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. Видео опубликовала в Telegram пресс-служба Кремля.

Российский президент заявил, что РФ "проявляла чудеса выдержки и толерантности", продолжая "зерновую сделку".

"При этом никаких обязательств и договоренностей [по "зерновой сделке"] никто выполнять не собирался, а только постоянно чего-то требовали от РФ", – сказал Путин.

Он также заявил, что "зерновая сделка" якобы привела к прямым потерям для российских аграриев в $1,2 млрд.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Тем более что у нас в этом году снова ожидается рекордный урожай. Продолжение "зерновой сделки" в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы выступили против дальнейшего ее продления... Мы не против самой сделки как таковой. И мы рассмотрим возможность вернуться в нее, но при одном условии – если будут в полной мере учтены, а главное, реализованы все без исключения принципы участия РФ в сделке", – заявил Путин.

Среди условий, которые озвучил Путин: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений".

Также он среди условий назвал возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и "решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

Кроме того, он заявил, что "должна быть восстановлена" работа аммиакопровода Тольятти – Одесса. Также, по его словам, должны быть разблокированы "российские активы, связанные с сельским хозяйством". Путин отметил, что эти условия указаны в меморандуме РФ с ООН.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, санкции, Кремль, экспорт, SWIFT, сельхозтехника, сделка, соглашение, зерновой коридор
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