Украина надеется, что Турция убедит РФ вернуться в "зерновое соглашение" – посол

"Зерновая инициатива должна быть продолжена. Она отвечала интересам глобальной продовольственной безопасности. И то, что сейчас делает [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, – пытается заставить мировое сообщество пойти на шантаж террориста", – заявил он.
По его словам, на данный момент в рамках "зерновой инициативы" остается согласованный "зерновой коридор". Предложения вывозить зерно через территориальные воды Болгарии и Румынии – это одна из альтернативных идей и не обсуждается на официальном уровне, пояснил посол. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение Турции и ООН продолжать "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
"Весь механизм, который был согласован, может функционировать в трехстороннем формате. Давайте говорить правду, что Россия не была конструктивным участником процесса и ее роль сводилась лишь к обеспечению того, чтобы не атаковать порты и корабли. С другой стороны, Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет оружия, военной техники или продукции, не предусмотренной "зерновым соглашением", – сказал он.
Боднар отметил, что пока никто из партнеров не готов взять на себя охрану судов и потенциально вступать в столкновения с Россией, а у Украины нет возможности обеспечить военный эскорт кораблей с зерном. Поэтому, по его словам, нужно искать пути выхода прежде всего в рамках существующего формата.
"Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и сможет убедить ее вернуться к предыдущим договоренностям. Но альтернативные пути также должны быть разработаны", – сказал посол. Он отметил, что у Турции есть рычаги давления на Россию.
Самой большой проблемой, по словам Боднара, остается страхование судов, которые решатся заходить в украинские порты. Украинская сторона предлагает в качестве решения фонд страхования, и уже есть компании, которые готовы принять в нем участие, рассказал он. Однако, по его словам, необходима поддержка более широкого круга стран, и лучшим ответом будет реализация формулы мира.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.