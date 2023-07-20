Украина надеется, что Турция убедит РФ вернуться в "зерновое соглашение" – посол

"Зерновая инициатива должна быть продолжена. Она отвечала интересам глобальной продовольственной безопасности. И то, что сейчас делает [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, – пытается заставить мировое сообщество пойти на шантаж террориста", – заявил он.

По его словам, на данный момент в рамках "зерновой инициативы" остается согласованный "зерновой коридор". Предложения вывозить зерно через территориальные воды Болгарии и Румынии – это одна из альтернативных идей и не обсуждается на официальном уровне, пояснил посол. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение Турции и ООН продолжать "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

"Весь механизм, который был согласован, может функционировать в трехстороннем формате. Давайте говорить правду, что Россия не была конструктивным участником процесса и ее роль сводилась лишь к обеспечению того, чтобы не атаковать порты и корабли. С другой стороны, Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет оружия, военной техники или продукции, не предусмотренной "зерновым соглашением", – сказал он.

Боднар отметил, что пока никто из партнеров не готов взять на себя охрану судов и потенциально вступать в столкновения с Россией, а у Украины нет возможности обеспечить военный эскорт кораблей с зерном. Поэтому, по его словам, нужно искать пути выхода прежде всего в рамках существующего формата.

"Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и сможет убедить ее вернуться к предыдущим договоренностям. Но альтернативные пути также должны быть разработаны", – сказал посол. Он отметил, что у Турции есть рычаги давления на Россию.

Самой большой проблемой, по словам Боднара, остается страхование судов, которые решатся заходить в украинские порты. Украинская сторона предлагает в качестве решения фонд страхования, и уже есть компании, которые готовы принять в нем участие, рассказал он. Однако, по его словам, необходима поддержка более широкого круга стран, и лучшим ответом будет реализация формулы мира.