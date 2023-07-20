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Украина надеется, что Турция убедит РФ вернуться в "зерновое соглашение" – посол

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Боднар рассказал, что будет с "зерновым коридором"
Боднар рассказал, что будет с "зерновым коридором"
Фото: EPA

Украина рассчитывает продолжить работу "зернового коридора" без участия России или вернуть РФ к соглашению с помощью Турции. Об этом 20 июля рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".

"Зерновая инициатива должна быть продолжена. Она отвечала интересам глобальной продовольственной безопасности. И то, что сейчас делает [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, – пытается заставить мировое сообщество пойти на шантаж террориста", – заявил он.

По его словам, на данный момент в рамках "зерновой инициативы" остается согласованный "зерновой коридор". Предложения вывозить зерно через территориальные воды Болгарии и Румынии – это одна из альтернативных идей и не обсуждается на официальном уровне, пояснил посол. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение Турции и ООН продолжать "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

"Весь механизм, который был согласован, может функционировать в трехстороннем формате. Давайте говорить правду, что Россия не была конструктивным участником процесса и ее роль сводилась лишь к обеспечению того, чтобы не атаковать порты и корабли. С другой стороны, Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет оружия, военной техники или продукции, не предусмотренной "зерновым соглашением", – сказал он.

Боднар отметил, что пока никто из партнеров не готов взять на себя охрану судов и потенциально вступать в столкновения с Россией, а у Украины нет возможности обеспечить военный эскорт кораблей с зерном. Поэтому, по его словам, нужно искать пути выхода прежде всего в рамках существующего формата.

"Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и сможет убедить ее вернуться к предыдущим договоренностям. Но альтернативные пути также должны быть разработаны", – сказал посол. Он отметил, что у Турции есть рычаги давления на Россию.

Самой большой проблемой, по словам Боднара, остается страхование судов, которые решатся заходить в украинские порты. Украинская сторона предлагает в качестве решения фонд страхования, и уже есть компании, которые готовы принять в нем участие, рассказал он. Однако, по его словам, необходима поддержка более широкого круга стран, и лучшим ответом будет реализация формулы мира.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Турция, Василий Боднар, российская агрессия, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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